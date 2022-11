Disneyland Park dan Toy Story Hotel Shanghai Kembali Buka, Ini Aturan Masuknya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Taman hiburan Walt Disney dan Toy Story Hotel di Shanghai akan dibuka kembali pada Jumat, (25/11/2022) setelah tutup selama 25 hari akibat wabah Covid-19.

Syarat masuk taman bermain itu yakni pengunjung diharuskan memberikan hasil tes negatif dalam waktu 48 jam sebelum memasuki tempat tersebut.

Pihak Shanghai Disneyland menambahkan bahwa beberapa atraksi, pertunjukan, toko, dan restoran masih akan ditangguhkan sementara atau beroperasi dengan kapasitas terbatas untuk mematuhi pembatasan pandemi.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah Shanghai menutup Disney Shanghai secara mendadak setelah ada laporan 10 kasus Covid-19 dan pengunjung diisolasi di dalam dan tidak diizinkan keluar dari taman hiburan sampai mereka dapat menunjukkan hasil tes negatif.

“Karena upaya peningkatan kota untuk menahan wabah Covid-19, dimulainya kembali taman hiburan tidak mungkin menarik banyak orang dalam waktu dekat. Tapi itu mencerminkan kepercayaan pejabat kota dalam menjaga varian Omicron,” kata Zheng Honggang, Kepala Eksekutif Kate Travel yang berbasis di Shanghai, pada Kamis (24/11/2022).

Pembukaan kembali ini memang mengikuti persetujuan regulator China atas tanggal rilis 16 Desember untuk film Disney Avatar: The Way of Water. Tentunya, berkat kebijakan tersebut dapat meningkatkan potensi pendapatan untuk salah satu film terbesar Disney tahun ini, setelah blockbuster sebelumnya ditolak masuk ke China di tengah hubungan yang memburuk antara Beijing dan Amerika Serikat.

Shanghai, pusat komersial dan keuangan daratan, mengalami peningkatan infeksi selama seminggu terakhir karena otoritas kesehatan setempat memperkuat aturan bagi orang yang memasuki kota itu mulai 24 November 2022.

Orang-orang akan dilarang memasuki tempat umum termasuk restoran, bar, pusat perbelanjaan , toko kelontong, dan pusat kebugaran dalam ruangan selama lima hari setelah mereka memasuki Shanghai.

Aturan tersebut berarti bahwa orang-orang dari bagian lain negara harus tinggal di kota selama lima hari sebelum mereka diizinkan mengunjungi Disney Resort.

