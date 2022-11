Deretan Diskon dan Promo Kuliner Spesial 11.11

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut hari spesial 11.11, sejumlah merchant kuliner memberikan diskon promo spesial khusus hari ini.

Buat Anda pecinta kuliner di tanah air, tentu saja jangan sampai dilewatkan kesempatan tersebut.

Berikut daftar promo kuliner di 11.11 hari ini

Baca Juga : Kuliner Seafood di Warung Tenda Kampung Ujung, Labuan Bajo

1. Pizza Hut

PIZZA LOVER WAJIB TAU BESOK beli Meaty Pizza ukuran regular cuma 50RIBU.

PERHATIAN, PERHATIAN

Promo flash sale 11.11 yang dinanti-nanti telah tiba!

Kamu bisa dapetin Meaty Pizza ukuran regular cuma dengan 50 ribu aja lhooo!

Promo Flash Sale 11.11 berlaku pemesanan Take away melalui Aplikasi/Website Pizza Hut Indonesia dan Take away langsung ke outlet ya

note : berlaku juga di PHD INDONESIA ^_^ silahkan di order buat hari ini yuk!

#PizzaHutIndonesia #PizzaHutRestoran #SelaluLebih #Promo11.11

2. Xiboba

2 Minuman di @xiboba.indonesia hanya dari 30Ribuan

Menjawab semua keinginan#TeamXIBOBA yang sudah menunggu dari awal bulan November, BESOK @xiboba.indonesia kabulin request kamu dengan memberikan promo BUNDLING OF THE MONTH!

Semua menu favorite @xiboba.indonesia bisa kamu nikmati mulai dari tanggal 11-13 November 2022, dan harganya mulai dari Rp. 33.000 loh! Yuk dicatat tanggalnya dan jangan sampai kelewatan menu favorite kamu:

Brown Sugar Boba Fresh Milk + Dirty Matcha Dalgona Rp. 33.000

Crunchy Signature Kakao + Signature Dalgona Boba Rp. 36.000

Crunchy Dirty Mokao + Signature Matcha Dalgona Rp. 39.000

Wow banget kan promonya! Tunggu apalagi serbu sekarang ya

Syarat & Ketentuan selengkapnya ada di bawah ini ya

1. Hanya berlaku untuk pembelian via (Dine In/ Take Away, GoFood, GrabFood)

2. Periode Promo 11-13 November 2022

3. Berlaku di seluruh cabang @xiboba.indonesia

4. Tidak bisa digabungkan dengan promo Grand Opening

5. Harga setiap region daerah berbeda-beda

3. Rujak Bangkok

NgeRujak & Bayar Suka-Suka di @rujakbangkok

YUKSS JGN LUPA BSK BAYAR SUKA2 dateng ke @terraza301

bisa bawa anabull kesayangan kamu jg loh

4. Chigo

Mam kenyang paket lengkap nasi ayam + minum cuman 11RB-AN

Cusss cek syarat & ketentuannya:

- Promo berlangsung dari 11 - 13 November

- Promo berlaku untuk outlet area Jabodetabek dan Medan.

- Berlaku berlaku untuk pembelian langsung di outlet dan via Aplikasi Kopi Kenangan khusus Menu 11.11 Chi-Deal.

- Berlaku untuk pembelian langsung di outlet dan via Aplikasi Kopi Kenangan/GoFood/ GrabFood, ShopeeFood khusus Menu 11.11 Mega Chi-Deal

- Harga sebelum pajak.

5. Mochi Mochio

PROMO 11.11 DOUBLE DATE

Hanya 11Ribu

Save the date!! Karena Mochi Mochio ada promo untuk pembelian Cold Skin Mochi. Berlaku mulai 11-13 November 2022 melalui @shopee_id dan @tokopedia!!!

6. Abuba Steak

Promo FLASH SALE 11.11 @abubasteak_Steak Sirloin NZ & Milkshake hanya 110k

Ayoo jangan sampe ketinggalan yaa, promo nya cuman berlaku 11 November aja dr jam 14.00-17.00 berlaku di seluruh outlet @abubasteak_ !

7. Ayam PSP

Diskon Kilat Grabfood x Ayam Blenger PSP hadir kembali! Diskon 50% up to 50.000 hanya dengan pembelian minimal 79.000. Jangan sampai kelewatan lagi yah PSP Lovers

Syarat dan Ketentuan:

Periode diskon 10 s/d 12 November 2022

Diskon 50% up to 50.000, min. Belanja 79.000

Kuota promo dan info lebih lanjut bisa dicek di aplikasi Grabfood

KUY LANGSUNG MELUNCURR KE GRABFOOD & LANGSUNG ORDER AYAM BLENGER PSP

8. Ayam Geprek Goprok

Diskon 60% di @ayamgeprekgoprok

YUHUUUUU! Promo Shopeefood x Ayam Geprek Goprok is backDiskonnya sampai 60% hanya dengan pembelian minimal 40.000 aja. Kuy siap-siap dicheck out Ayam Geprek Goproknya!

Syarat dan Ketentuan :

Periode promo 11 November 2022

Diskon 60% maks. 35.000, min. Belanja 40.000

Kuota promo dan info lebih lanjut bisa dicek di aplikasi ShopeeFood

9. Raa Cha

SERBA 11RIBU dan makan berdua cuma 110RIBU* ! hanya di PROMO 11.11 dari RAA CHA SUKI!

Serba 11ribu

- 1 menu promo dapat dibeli dengan disertai min pembelian Rp 75,000

- Promo berlaku khusus untuk dine-in

- Tidak dapat digabung dengan promo lainnya

- Harga belum termasuk pajak

- Berlaku di seluruh outlet Raa Cha Suki & BBQ

Hemat Berdua 11.11

- Promo berlaku khusus dine-in

- Harga belum termasuk pajak

- Berlaku di seluruh outlet Raa Cha Suki & BBQ

- Khusus outlet Raa Cha area Makassar menu Raa Cha 1 diganti Raa Cha 3

10. Chiju Chicken

No. 1 Korean Fried Chicken & Wings

Hanya 11Ribu

Mau jajan Chiju rame-rame tapi tete hemat? Nikmati Promo 11.11: CUMAN Rp. 11,000 UNTUK MENU FAVORITMU, WOHOO

Pilih sendiri rasa favoritmu, mau boneless chicken atau wings semua ada disini100% RASA ENAK, MANTAP, & BIKIN KETAGIHAN????

11. Kopi Kenangan

Beli 2 Minuman hanya 30Ribu di @kopikenangan.id

Jajan di Kopi Kenangan jangan ditunda! Ada PROMO 11.11 yang menanti kamu,.

Nikmati beli 2 minuman HANYA 30RB!* Promo berlaku untuk menu Es Kopi Kenangan Mantan (R) + Es Susu Boba Gula Aren (R) dengan melakukan pembelian langsung di outlet ataupun via aplikasi Kopi Kenangan!

Yuk buruan beli promonya sekarang juga sebelum kehabisan! Promo berlaku tanggal 9 - 11 Nov 2022 di seluruh outlet Kopi Kenangan ya ~

*Syarat & ketentuan berlaku.

**Harga di outlet bandara berbeda.

12. Gokana Ramen

SERBA 11RIBU dan MAKAN BEREMPAT cuma 110RIBU JANGAN SAMPAI KELEWATAN NIH PROMO 11.11 dari GOKANA

SERBA 11RIBU : --

1 menu promo dapat dibeli disertai pembelian min Rp 75,000 (sebelum pajak)

Berlaku untuk makan ditempat, take away, dan delivery 14084

Berlaku di outlet Gokana Ramen & Teppan tertentu

Promo berlaku selama persediaan masih ada

Harga belum termasuk pajak restoran

PROMO SERU 11.11

--

Berlaku untuk makan ditempat, take away, dan delivery 14084

Berlaku di seluruh outlet Gokana Ramen & Teppan

Outlet yang tidak tersedia menu Sirloin Udon / Ramen akan diganti dengan Chicken Hot Ramen

Promo berlaku selama persediaan masih ada

Harga belum termasuk pajak restoran

Promonya berlaku mulai tanggal 10-12 November 2022 di semua outlet Gokana Ramen & Teppan di kotamu ya!

Cus langsung janjian sama bestie / ayang / keluarga kamu sekarang!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : kuliner pesta diskon