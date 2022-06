Bisnis.com, JAKARTA - Ketika kita melihat Taj Mahal, yang kita lihat hanyalah simbol cinta yang indah. Namun ada sejumlah kontroversi yang melingkupi mahakarya marmer putih ini.

Demikian pula, ada begitu banyak monumen ikonik dan patung serta tugu peringatan di seluruh dunia yang telah mengesankan orang-orang dengan keindahan dan sejarahnya yang unik.

Namun, banyak dari monumen-monumen terkemuka ini juga terkenal karena kontroversi yang melengkapinya.

Dari deretan tanah hingga pemotongan tangan seniman, banyak dari tempat-tempat ini memiliki sejarah kelam.

Berikut 7 monumen paling kontroversial di dunia dilansir dari Times of India :

1. Kuil Shinto Yasukuni, Tokyo

Kuil Yasukuni di Tokyo dibangun pada tahun 1869 untuk "memperingati dan menghormati pencapaian mereka yang mendedikasikan hidup mereka yang berharga untuk negara mereka." Ada sekitar 2,5 juta nama yang tertulis di dalam kuil dan dilaporkan sekitar 14 nama adalah penjahat perang "Kelas A". Salah satu nama milik seorang jenderal yang bertanggung jawab atas serangan terhadap armada AS di Pearl Harbor, dan seorang jenderal lain yang telah memerintahkan pertempuran yang menewaskan hampir 200.000 warga sipil pada tahun 1937.

2. Lembah Jatuh, Spanyol

Valley of the Fallen dibangun untuk mengenang tentara yang tewas dalam Perang Saudara Spanyol. Kontroversi di sekitarnya adalah karena itu juga merupakan tempat peristirahatan diktator Spanyol Francisco Franco. Hal ini telah membuat Valley of the Fallen (Valle de los Caidos) menjadi monumen paling kontroversial di Spanyol. Jenderal Francisco Franco adalah mantan diktator negara itu. Dia naik ke tampuk kekuasaan dengan bantuan Nazi Jerman dan Italia fasis.

3. Taj Mahal, India

Taj Mahal di Agra, India adalah salah satu monumen marmer putih terindah di dunia. Dianggap sebagai simbol cinta, monumen ini juga merupakan salah satu dari Tujuh Keajaiban Dunia. Tapi tempat itu selalu dikelilingi oleh banyak kontroversi. Dipercaya bahwa raja Mughal Shah Jahan memotong tangan para pengrajin, yang membangun keajaiban arsitektur ini setelah konstruksi selesai sehingga tidak ada yang bisa menirunya.

Kontroversi baru-baru ini adalah mengenai tanah yang dibangunnya. Diya Kumari, cucu perempuan Man Singh II (Raja Jaipur terakhir yang berkuasa), mengklaim bahwa Taj Mahal dibangun di atas tanah yang semula milik Raja Jai ​​Singh dari Jaipur. Dia berpendapat bahwa tanah itu diakuisisi oleh kaisar Mughal Shah Jahan.

4. Patung Malaikat Jatuh, Madrid, Spanyol

Dikatakan bahwa patung Malaikat Jatuh di Madrid, Spanyol didedikasikan untuk Setan sendiri! Rupanya, itu adalah satu-satunya monumen di seluruh dunia yang didedikasikan untuk iblis. Patung itu dibangun sekitar abad ke-19.

5. Gunung Rushmore, AS

Ikon Amerika yang luar biasa di South Dakota, dikatakan bahwa Gunung Rushmore dibangun di atas tanah yang disita. Kembali pada tahun 1920-an, suku Lakota setempat menggugat pemerintah Amerika untuk pencurian tanah. Pertempuran darat berlangsung selama beberapa dekade dan pada tahun 1980, Mahkamah Agung AS mengatakan bahwa pemerintah telah secara ilegal mengambil wilayah Black Hills dari Lakota. Kemudian, suku itu diberi ganti rugi sebesar $17,1 juta.

Juga rencana awal adalah untuk menggambarkan Lewis dan Clark, Red Cloud, dan Jenderal George Custer. Kemudian diganti dengan wajah George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, dan Abraham Lincoln.

6. Patung Christopher Columbus di AS

Rupanya, patung Christopher Columbus cukup kontroversial di AS. Pria yang “salah” dikenal karena “menemukan Amerika” ini memiliki sejumlah patung di seluruh Amerika Serikat; namun, ada begitu banyak patung yang telah dirusak selama periode waktu tertentu. Misalnya, patung Columbus di Boston, Massachusetts, dipenggal oleh orang, dan satu di Richmond, Virginia, dibuang ke danau.Juga, ada beberapa kota yang sekarang merayakan Hari Masyarakat Adat, bukan Hari Columbus.

7. Monumen Che Guevara, Bolivia

Kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa kehidupan dan sejarah Che Guevara itu rumit. Meskipun dia selalu berjuang untuk kesetaraan sosial, dia juga menganjurkan perang gerilya. Ada sekte yang menganggapnya sebagai pahlawan, namun ada juga yang menyebutnya sebagai "pembunuh jorok". Bolivia, La Higuera, memiliki memorial Guevara yang juga merupakan kota tempat Guevara dibunuh. Saat ini monumen tersebut menjadi objek wisata besar di kota.

