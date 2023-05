Harga Tiket Masuk Trans Snow World Surabaya, Klaim Promonya

Bisnis.com, JAKARTA - Hadirnya Trans Snow World Surabaya menjadikan tempat wisata ini bisa digunakan untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Sebelum mengunjungi tempat wisata ini, tentunya kamu harus tau harga tiket Trans Snow World Surabaya terlebih dahulu.

Trans Snow World sudah diresmikan pada 5 Agustus 2022. Tempat wisata ini berlokasi di The Trans Icon Mall Surabaya. Mengusung tema musim salju di Jepang, maka Trans Snow World mengajak pengunjung untuk bermain salju sambil melihat pemandangan Gunung Fuji, rumah khas Jepang dan bunga Sakura yang cantik.

Informasi Lengkap Trans Snow World Surabaya

1. Lokasi dan Jam Operasional Trans Snow World Surabaya

Lokasi trans snow world Surabaya adalah di lantai F3 The Trans Icon Mall Jalan Ahmad Yani No.260, Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya Jawa Timur. Trans Snow World buka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB dan tutup pukul 20.00 WIB.

2. Harga Tiket Trans Snow World

Harga tiket Trans Snow World Surabaya pada hari Senin-Jumat sebesar Rp225.000 dan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional sebesar Rp275.000. Tiket sudah termasuk kaus kaki dan peminjaman sepatu boots. Harga tiket masuk Trans Snow World berlaku untuk semua usia. Harga tiket ini berlaku untuk bermain selama 2 jam.

3. Wahana Trans Snow World Surabaya

Snow Tube

Di wahana salju ini kamu bisa berselancar menggunakan ban besar dan melintasi track salju. Wahana ini bisa kamu lakukan sendiri atau berpasangan. Namun jika kamu ingin menambah keseruan kamu bisa bermain bersama teman atau keluarga.

Chair lift atau kereta gantung merupakan salah satu wahana yang santai, kamu bisa duduk santai sambil meluncur dan menikmati hamparan salju dari ketinggian seperti di Negeri Sakura Jepang. Wahana ini bisa kamu nikmati tanpa harus membayar lagi karena sudah termasuk harga masuk Trans Snow World Surabaya.

Ski merupakan salah satu wahana yang menantang. Jika kamu belum pernah bermain ski, pengunjung akan mendapatkan pelatihan dan pengawasan dari snow ranger yang berpengalaman.

Sledge atau kereta luncur ini juga termasuk wahana yang santai. Kamu tinggal duduk dan berselancar dengan wahana sledge ini dengan hamparan salju.

4. Promo Trans Snow World Surabaya

Jika kamu menggunakan Allo Prime kamu bisa mendapatkan promo Buy 1 Get 1. Promo Buy 1 Get 1 free dengan bertransaksi menggunakan Allo Prime bisa didapatkan Ketika weekdays. Dengan membayar Rp225.000 kamu bisa mendapatkan 2 tiket sekaligus. Sementara pada hari Sabtu dan Minggu, promo ini berlaku Buy 2 Get 1 free menggunakan Allo Prime. Dengan membayar Rp550.000 kamu bisa mendapat tiket untuk 3 orang.

Itulah beberapa informasi mengenai Trans Snow World Surabaya yang mungkin belum kamu ketahui.

