Dari Menteri Khusus Tangani Kesepian hingga Toilet, Ini Daftar Kementerian Teraneh di Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian di sebuah negara yang banyak diketahui ada kementerian luar negeri, dalam negeri, pendidikan, kebudayaan, atau lainnya. Namun, di berbagai negara, ada kementerian yang mungkin tidak umum telah dibentuk.

Dilansir dari The Economic Times, Perdana Menteri Inggris Theresa May telah menunjuk Tracey Crouch sebagai Menteri Kesepian untuk mengatasi isolasi sosial.

Theresa May mengatakan bahwa kementerian ini dibentuk karena bagi sebagian besar orang, kesepian adalah realitas kehidupan modern yang menyedihkan. Ternyata, tidak hanya di Inggris yang memiliki kementerian tidak umum tersebut.

Berikut kementerian-kementerian unik lainnya yang ada di dunia.

1. Kementerian Yoga di India

Kementerian baru khusus dibentuk pada 2014 saat Narendra Modi menjadi perdana menteri. Kementerian ini dibentuk untuk mempromosikan praktik medis tradisional India dan Yoga.

Orang yang ditunjuk menjadi menteri dari Kementerian Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, dan Homeopati (AYUSH) adalah Shripad Naik.

Pembentukan kementerian ini menghadapi beberapa kontroversi. Walaupun demikian, kementerian ini memiliki salah satu kampanyenya yang paling sukses, yaitu menyelenggarakan Hari Yoga Internasional pada 2015.

Kampanye tersebut menyelenggarakan sebuah acara yoga massal pada Juni yang dipimpin oleh Perdana Menteri sendiri dengan lebih dari 35.000 peserta.

2. Kementerian Kebahagiaan di Uni Emirat Arab (UEA)

Pada Februari 2016, Ohood Al Roumi dilantik untuk menjadi Menteri Kebahagiaan di UEA. Dia merupakan menteri wanita kedelapan di kabinet negara yang beranggotakan 29 orang.

Roumi menegaskan bahwa pekerjaannya bukanlah hal yang bisa ditertawakan karena dia harus memikul tanggung jawab yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjadikan negara itu sebagai salah satu dari lima negara paling bahagia di dunia pada 2021.

Kementerian ini berusaha membuat negara tetap bahagia dengan menyelaraskan semua rencana, program, dan kebijakan pemerintah. Sesuai Laporan Kebahagiaan Dunia PBB, UEA menempati peringkat ke-28 di antara 157 negara.

3. Kementerian Toilet di Jepang

Toilet di Jepang merupakan sesuatu hal yang terkenal di sana, entah karena kebersihannya atau kecanggihannya. Terkenalnya toilet di Jepang, negara itu bahkan memiliki museum toilet senilai US$60 juta yang dikhususkan untuk mereka.

Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan Jepang, Haruko Arimura, menambahkan gelar tidak resmi pada namanya, yakni Menteri Toilet, pada 2014.

Gelar tersebut muncul karena keyakinannya bahwa perbaikan toilet umum sangat penting bagi kemajuan perempuan.

Dia mengatakan bahwa perempuan tidak bisa memaksakan diri untuk memasuki toilet kotor di taman umum. Oleh karena itu, agar wanita yang bekerja di luar rumah dapat berkembang, toilet perlu ditingkatkan.

4. Kementerian Ahli Teh di Amerika Serikat

Selama 99 tahun, pemerintah Amerika Serikat mempekerjakan sekelompok orang untuk memeriksa kualitas teh yang masuk dengan cara mencicipinya. Dewan Ahli Teh dibentuk sebagai bagian dari Undang-Undang Impor Teh tahun 1897.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari teh impor. Pencicip teh, yang bekerja di kantor FDA di seluruh negeri, memeriksa setiap lot teh impor dengan menggunakan teh standar yang dipilih oleh dewan untuk perbandingan.

Karena dianggap sia-sia, undang-undang Impor Teh akhirnya dicabut pada tahun 1996 setelah presiden Bill Clinton memutuskan bahwa teh tidak cukup penting untuk memiliki standar yang lebih tinggi daripada makanan lainnya.

5. Kementerian Perlindungan Planet di Amerika Serikat

Kementerian ini merupakan bagian dari Office of Safety and Mission Assurance AS. Misi departemen ini adalah untuk mempromosikan eksplorasi tata surya yang bertanggung jawab, menghindari kontaminasi biologis dari lingkungan yang dieksplorasi, dan untuk memastikan tindakan pencegahan yang hati-hati untuk melindungi biosfer Bumi seandainya kehidupan memang ada di tempat lain.

NASA telah mempekerjakan petugas perlindungan planet sejak Outer Space Treaty atau Perjanjian Luar Angkasa ditandatangani pada 1967. Petugas tersebut menghasilkan hingga US$187.000 tiap tahunnya.

6. Menteri Kesepian

