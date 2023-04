Ini Daftar Hari Libur Nasional dan Tanggal Merah Mei 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Hari libur nasional atau tanggal merah merupakan salah satu yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Saat hari libur, masyarakat bisa menghabiskan waktu dengan keluarga, berlibur, atau hanya beristirahat.

Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memutuskan melalui SKB mengenai hari libur nasional 2023. SKB tersebut mencantumkan ada 16 hari libur nasional dan 9 hari cuti bersama di 2023 ini.

Beberapa hari lagi akan menginjak bulan Mei dan di bulan tersebut akan ada jatah libur nasional sebanyak dua hari. Dua hari tersebut akan memperingati Hari Buruh dan Kenaikan Isa Almasih.

Berikut dua tanggal hari libur nasional Mei 2023.

Senin, 1 Mei 2023: Hari Buruh Internasional

Kamis, 18 Mei 2023: Kenaikan Isa Almasih

Hari libur lebaran yang jatuh di akhir April lalu dan adanya tanggal merah bulan Mei di hari Senin membuat beberapa masyarakat memilih meninggalkan kampung halamannya setelah itu. Hal ini menjadikan diberlakukannya one way pada jalan tol ke arah Jakarta hingga 2 Mei 2023 karena diprediksi masih ramai arus balik.

Adapun hari libur nasional 2023 selengkapnya sebagai berikut.

Minggu, 1 Januari 2023: Tahun Baru 2023 Masehi

Minggu, 22 Januari 2023: Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

Sabtu, 18 Februari 2023: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

Rabu, 22 Maret 2023: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

Jumat, 7 April 2023: Wafat Isa Al Masih

Sabtu-Minggu, 22-23 April 2023: Hari Raya Idul Fitri 1444 H

Senin, 1 Mei 2023: Hari Buruh Internasional

Kamis, 18 Mei 2023: Kenaikan Isa Al Masih

Kamis, 1 Juni 2923: Hari Lahir Pancasila

Minggu, 4 Juni 2023: Hari Raya Waisak 2567 BE

Kamis, 29 Juni 2023: hari Raya Idul Adha 1444 H

Rabu, 19 Juli 2023: Tahun Baru Islam 14445 H

Kamis, 17 Agustus 2023: Hari Kemerdekaan RI

Kamis, 28 September 2023: Maulid Nabi Muhammad SAW

Senin, 25 Desember 2023: Hari Raya Natal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News