Mudik Lebaran 2023: H-3, Arus Mudik Semarang Mulai Padat

Bisnis.com, JAKARTA - Arus lalu lintas di Jatingaleh-Tembalang Rabu (19/04/2023) malam terpantau terjadi kepadatan.

Tak hanya itu, kepadatan juga terjadi pada Banyumanik-Ungaran. Penyebab kepadatan jalan tol kemungkinan karena banyaknya kendaraan yang masuk.

Sistem lalu lintas satu arah (one way) di tol Trans Jawa pun diberlakukan hingga Km 442 Bawen.

“19.06 WIB Kalikangkung KM 414 - Bawen KM 442 DIBERLAKUKAN SATU ARAH (ONE WAY),” demikian informasi dari PT Jasa Marga lewat akun Twitternya, @PTJASAMARGA, Rabu (19/4/2023).

One way untuk pemudik ke arah timur Jawa itu akan diterapkan hingga Km 442 Simpang Susun (SS) Bawen Jalan Tol Semarang-Solo.

Sebelumnya, sistem one way bagi pemudik dari Jakarta ke arah Jawa sudah diperpanjang. Pada siang tadi, one way diterapkan sejak Km 68 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang.

Sejak Selasa (18/4) siang, one way diterapkan mulai dari Km 72 Cikopo hingga Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung. Kemudian pada Rabu siang, one way diperpanjang jalurnya dari Km 68 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung.

Sebagai informasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 menuliskan cuti bersama dimulai dari 19 hingga 25 April 2023.

Bersamaan dengan hari pertama cuti bersama, jalanan sudah mulai dipenuhi oleh pemudik, termasuk tol Semarang-Solo.

Jalan tol terpantau padat merayap sore ini di titik tertentu. Polisi dan Dinas Perhubungan (Dishub) terlihat turun tangan untuk mengatur kondisi lalu lintas di jalan tol ini.

