Beragam Hotel Mulai Tawarkan Menu Spesial Ramadan

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang bulan ramadan, sejumlah hotel mulai menawarkan menu spesial puasa buat para tamunya.

Menu ini, biasa disajikan para pemilik restoran dan hotel sepanjang bulan ramadan setiap tahunnya.

Dan biasanya, menu-menu yang disajikan memang berbeda dari menu harian mereka.

Berikut sejumlah hotel yang menawarkan menu spesial ramadan dan menunya.

1. The Surosowan di The Royale Krakatau Hotel

Resto The Surosowan di The Royale Krakatau Hotel menyambut bulan Ramadan dengan menu buka puasa ala Timur Tengah dan juga masakan andalan Nusantara lainnya. Tahun ini mengambil tema Sparkling Ramadan Hype, The Surosowan akan mengajak para tamu menikmati nuansa Ramadan yang kental dengan sajian makanan, musik dan juga dekorasi khas Timur Tengah.

General Manajer The Royale Krakatau Hotel Rury Ilham menjelaskan, menu buka puasa di The Surosowan langsung tersedia pada hari pertama Ramadan.

“Kalau tahun lalu kami memulai menu buka puasa pada hari ketiga Ramadan, ternyata antusiasmenya sangat positif. Karena itu, pada tahun ini kami memutuskan untuk memulai langsung di hari pertama Ramadan. Alhamdulilah sudah ada dua grup yang berisikan 40 orang yang membooking di buka puasa hari pertama Ramadan,” kata Rury Ilham.

Hidangan andalan di The Surosowan adalah nasi briyani dan juga nasi mandi. Selama Ramadan, menu buka puasa ala Timur Tengah dan masakan lokal yang disajikan ala buffet ini mulai dihidangkan sejak pukul 17.30 hingga pukul 21.00 WIB.

Harga yang ditawarkan mulai Rp198.000 per orang. Rury menambahkan, kapasitas The Surosowan juga akan ditambah selama Ramadan. Apabila selama ini hanya bisa menampung 250 orang maka pada Ramadan akan ditambah hingga bisa menampung 350 orang.

The Surosowan juga akan menghadirkan hiburan live music setiap hari serta peragaan busana muslim.

The Royale Krakatau Hotel juga menyiapkan menu takjil dengan harga Rp 98.000/nett. Menu ini disiiapkan untuk tamu hotel yang hanya ingin membatalkan puasa dengan takjil dan makan di tempat lain.

2. Hotel Indonesia Kempinski

Hotel Indonesia Kempinski menyajikan menu spesial ramadan dengan menu khas masakan Arab sepanjang bulan ramadan selama 30 hari.

3. Park Hyatt Jakarta

The Dining Room di Park Hyatt Jakarta menawarkan menu berbuka puasa dengan harga dibanderol mulai dari Rp688.00)++ per orang.

Mereka juga memberikan diskon 15 persen jika menggunakan kartu BCA.

Menu yang ditawarkan mulai dari Asia, Arab, hingga modern.

4. Swissotel Jakarta

Selama ramadan, Swissotel Jakarta menawarkan menu spesial ramadan dengan menu khas Middle East, India dan Indonesia.

Juga, ada menu buffet @thechinesenational dengan harga Rp328.000++ per person.

Call 0812 8428 2086.

5. Ayana Jakarta

Ayana Jakarta menyediakan menu berbuka puasa mulai dari pukul 17.30 - 21.30 WIB dengan harga Rp538.000++ per orang.

Menu spesial ini disediakan di Rasa Restaurant.

Mereka menawarkan harga spesial di pekan awal Ramadan seharga Rp488.000++ per pax (dari hari pertama ramadan hingga 26 Maret 2023)

Mereka juga menawarkan menu spesial Buy 3 Get 1 untuk akhir pekan atau Buy 10 Get 2 saat Weekday

