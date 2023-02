15 Negara Termahal untuk Hidup, dari Norwegia hingga Swiss

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Biaya hidup sehari-hari ditentukan oleh dimana Anda tinggal.

Ada tempat yang memiliki biaya hidup yang standar, ada juga yang sangat mahal dan ada juga yang murah.

Di dunia ini, ada beberapa negara yang memiliki biaya hidup mahal buat penduduknya.

Pajak tinggi, upah rendah, dan biaya transportasi di atas rata-rata semuanya dapat berkontribusi pada tingginya biaya hidup penduduk.

GOBankingRates menghitung angka-angka dari seluruh dunia untuk menemukan tempat-tempat di mana Anda mungkin kesulitan menutupi biaya hidup sehari-hari.

Studi ini juga menyertakan daya beli lokal untuk setiap negara, yang menunjukkan seberapa besar dolar Anda dapat dibeli.

Umumnya, semakin tinggi keseluruhan biaya hidup dan semakin rendah daya beli, semakin tinggi peringkat negara tersebut dalam daftar tempat tinggal termahal ini.

Berikut daftar negara dengan biaya hidup tinggi dilansir dari Yahoo.

1. Swiss

Indeks biaya hidup: 123,35

Daya beli lokal: 118,44

Swiss merupakan salah satu negara dengan biaya hidup tertinggi di dunia. Sewa tempat tinggal hanya US$1.516,83 tetapi pajak penghasilannya dapat mencapai 40%.

Anda bahkan dikenakan pajak untuk tinggal di rumah Anda sendiri. Namun, warga Swiss setidaknya menikmati daya beli 12,1% lebih tinggi dibandingkan New York.

2. Singapura

Indeks biaya hidup: 83,98

Daya beli lokal: 91,34

Sewa tempat tinggal di Singapura adalah US$1.908,42 per bulan, tetapi biaya hidupnya hanya sedikit lebih tinggi 6% dari rata-rata AS.

3. Islandia

Indeks biaya hidup: 94,86

Daya beli lokal: 77,06

Biaya hidup yang tinggi di Islandia bukan karena perumahan. Anda dapat menyewa rumah seharga US$1.243,80. Namun, makananlah yang termahal.

Anda akan membelanjakan 20% lebih banyak untuk bahan makanan di sini daripada di AS.

4. Irlandia

Indeks biaya hidup: 76,05

Daya beli lokal: 82,27

Anda mungkin tidak berharap Irlandia masuk dalam lima besar negara termahal. Di sini, meskipun biaya belanjaan sekitar 8% lebih rendah daripada AS, tapi daya belinya hampir 23% lebih rendah daripada AS.

5. Norwegia

Indeks biaya hidup: 100,9

Daya beli lokal: 83.11

Sementara sewa tempat tinggal di Norwegia terhitung murah dengan rata-rata $952,03 per bulan, tap, untuk harga bahan makanan hampir 27% lebih mahal daripada AS.

6. Israel

Indeks biaya hidup: 88,05

Daya beli lokal: 75,58

Biaya hidup Israel hampir 18% lebih tinggi dari rata-rata AS. Sewa tempat tinggal di sini US$1.082,33 per bulan, dan bahan makanan sekitar 6% lebih tinggi daripada di AS.

7. Libanon

Indeks biaya hidup: 69,62

Daya beli lokal: 35.12

Biaya hidup di Lebanon sebenarnya hanya kurang dari setengah persentase lebih murah daripada AS secara keseluruhan, tetapi daya beli lokalnya kurang dari 70% dari yang Anda miliki di negara bagian.

Sewa tempat tinggal lebih rendah daripada banyak negara dalam daftar, namun rata-rata $566,60 per bulan.

8. Kanada

Indeks biaya hidup: 70,22

Daya beli lokal: 87,98

Kanada menikmati biaya hidup yang sebanding dengan AS secara keseluruhan.

Namun daya beli jauh lebih lemah di Kanada, sekitar 18% lebih sedikit daripada orang AS.

Di Kanada, orang membayar sewa tempat tinggal sekitar 43% lebih sedikit daripada di AS, tapi beberapa poin persentase lebih besar untuk perawatan kesehatan.

9.Qatar

Indeks biaya hidup: 62,81

Daya beli lokal: 93,67

Bukan rahasia lagi bahwa Qatar memiliki biaya hidup yang tinggi. Sewa tempat tinggal juga rata-rata $1.441,02 per bulan.

Keuntungannya adalah biaya bahan makanan sekitar 15% lebih rendah dari AS.

10. Belanda

Indeks biaya hidup: 75,66

Daya beli lokal: 87,99

Belanda hanya kurang dari 5% lebih mahal daripada AS secara keseluruhan. Tetapi biayanya jauh lebih mahal untuk tinggal di Belanda daripada di AS pada umumnya. Belanda juga tidak ramah pajak, dimana tarif pajak penghasilan pribadi diberlakukan hingga 49,5%.

11. Australia

Indeks biaya hidup: 77,75

Daya beli lokal: 104,63

Meskipun Australia adalah salah satu negara termahal untuk ditinggali, penduduknya menikmati beberapa daya beli tertinggi di dunia. Warganya hampir 5% lebih banyak mengeluarkan biaya hidup daripada di AS.

12. Selandia Baru

Indeks biaya hidup: 74,52

Daya beli lokal: 83,63

Biaya hidup Selandia Baru tidak sampai 5% lebih tinggi dari AS, meskipun itu salah satu negara termahal untuk ditinggali.

Orang Selandia Baru membayar sekitar 2% lebih banyak untuk belanjaan, dan hampir 4% lebih mahal untuk biaya kesehatan daripada di AS.

13. Siprus

Indeks biaya hidup: 59,03

Daya beli lokal: 57,31

Meskipun Siprus memiliki biaya hidup yang tinggi, harganya lebih murah daripada AS secara keseluruhan.

Sewa tempat tinggal rata-rata hanya $674,82 per bulan dan bahan makanan hampir 20% lebih rendah dari AS.

14. Uni Emirat Arab

Indeks biaya hidup: 58,33

Daya beli lokal: 92.17

UEA adalah salah satu negara termahal, namun biayanya hampir 12% lebih murah untuk tinggal di sana dibandingkan dengan rata-rata di AS.

Keuntungan lainnya, biaya belanjaan sekitar 22% lebih rendah dari AS dan pajak penghasilan pribadi lebih rendah.

15. Denmark

Indeks biaya hidup: 84,12

Daya beli lokal: 99,45

Negara ini sedikit lebih murah untuk ditinggali, tapi untuk biaya hidup masih sekitar 14% lebih mahal daripada AS secara keseluruhan.

