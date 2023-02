Deretan Kota Termacet di Dunia, Jakarta Termasuk?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Ketika pandemi berakhir, perjalanan lalu lintas mulai normal dan kemacetan muncul lagi.

Dilansir dari Bloomberg, berdasarkan laporan oleh INRIX Research, 42% daerah perkotaan di Eropa mengalami lebih banyak kemacetan daripada sebelum pandemi, dan 39% di AS.

Laporan tersebut menyebutkan kemacetan di Inggris sangat buruk, dengan 72% daerah perkotaan mengalami lebih banyak kemacetan.

Di Inggris Raya, rata-rata pengemudi menghabiskan 80 jam di lalu lintas pada tahun 2022, dibandingkan dengan 51 jam di AS.

Bob Pishue, penulis laporan tersebut, mengatakan bahwa meskipun “senang melihat kehidupan sipil dan komersial kembali normal”, kemacetan “beringsut mendekati, jika tidak melebihi, tingkat pra-pandemi.”

Ini adalah lima kota dengan kemacetan terparah di dunia pada tahun 2022, dalam urutan menaik.

5. New York

Tiga dari lima entri teratas pada tahun 2022 berada di AS, dengan peringkat New York sebagai yang terburuk ketiga di negara tersebut. Pengemudi di New York menghabiskan rata-rata 117 jam terjebak dalam lalu lintas, dengan biaya masing-masing $1.976 untuk peningkatan penggunaan bahan bakar dan waktu yang terbuang.

New York bisa menjadi kota pertama di AS yang memperkenalkan tarif kemacetan, dengan proposal yang dapat diluncurkan paling cepat akhir tahun. Program tersebut akan membebankan beberapa pengendara sebanyak $23 per hari untuk berkendara di Manhattan, selatan 60th Street. Gagasan itu digambarkan sebagai "ledakan politik dan ekonomi," oleh Matt Fabian dan Lisa Washburn dari Municipal Market Analytics dalam sebuah catatan penelitian yang diterbitkan tahun lalu.

4. Boston

Pengemudi di ibu kota Massachusetts masing-masing kehilangan rata-rata 134 jam menunggu dalam kemacetan, setara dengan biaya $2.270 per orang. Ada peningkatan besar 72% dalam jam yang hilang karena lalu lintas pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika kota itu menempati peringkat ke-18 di dunia, menurut laporan tersebut.

Seperti beberapa kota di Eropa, Boston memiliki kawasan pusat kota bersejarah yang tidak terlalu cocok untuk lalu lintas mobil, dengan jalur sempit.

Tahun lalu mengalami kesulitan transportasi khusus di Boston, dengan kereta Orange Line yang melewati pusat kota ditutup selama 30 hari untuk perbaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah komisi untuk mempelajari penetapan harga kemacetan diusulkan, meskipun gagasan tersebut diveto oleh Gubernur Massachusetts saat itu Charlie Baker pada tahun 2021.

3. Paris

Pengemudi kehilangan 138 jam lalu lintas di ibu kota Prancis pada tahun 2022, menjadikannya kota terburuk kedua di Eropa.

Lalu lintas adalah masalah jangka panjang di kota, di mana pusatnya memiliki banyak jalan sempit dan berbatu. Pada tahun 2022, jalan bergerak dengan kecepatan rata-rata 11 mil per jam di pusat kota.

Namun, kota ini memiliki rencana ambisius untuk mengubah jalannya dan menjadi salah satu tempat paling ramah bersepeda di Eropa. Di bawah “Plan Vélo: Babak 2”, Paris akan memperoleh jalur sepeda permanen dan terpisah sepanjang 180 kilometer (112 mil) pada tahun 2026 dan 180.000 tempat parkir sepeda lagi.

2. Chicago

Kota Illinois menempati peringkat terburuk di AS untuk lalu lintas, dengan pengemudi menghabiskan rata-rata 155 jam pada tahun lalu. Ini merupakan lompatan sebesar 49% dari tahun 2021, ketika Chicago menduduki peringkat keenam untuk lalu lintas di dunia.

Biaya lalu lintas setiap pengemudi rata-rata $2.618 pada tahun 2022, dengan pengemudi di jalan dengan pergerakan paling lambat di pusat kota rata-rata hanya 11 mil per jam pada tahun 2022, dibandingkan dengan 15 mph sebelum Covid. Jalan-jalan kota sangat terpengaruh oleh jadwal kerja jarak jauh, yang membuat sulit untuk memprediksi lalu lintas dengan orang-orang yang mengemudi sepanjang hari, menurut CBS.

1. London

Ibu kota Inggris itu ternyata menjadi kota paling padat di dunia untuk tahun kedua berturut-turut, dengan pengemudi menghabiskan rata-rata 156 jam terjebak kemacetan pada tahun 2022, naik 5% sejak sebelum Covid. Ini menimbulkan biaya sebesar $5,7 miliar bagi pemerintah kota, atau £1.377 untuk setiap pengemudi, menurut laporan tersebut.

Lalu lintas London jauh lebih buruk daripada di bagian lain Inggris, menurut laporan tersebut, yang menemukan bahwa kota-kota yang terkena dampak terburuk berikutnya adalah Bristol, di mana pengemudi menghabiskan waktu rata-rata 91 jam pada tahun 2022, dan Manchester dengan 84 jam.

