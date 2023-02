Hong Kong Bagi-Bagi 500.000 Tiket Pesawat Gratis, Cek Syaratnya!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Hong Kong akan membagikan 500.000 tiket pesawat gratis lewat kampanye 'Hello Hong Kong' sebagai upaya merayu wisatawan asing untuk berkunjung.

Dikutip dari EuroNews, Senin (6/2/2023), Hong Kong telah mencabut pembatasan perjalanan, termasuk isolasi saat kedatangan. Kampanye berupa pemberian 500.000 tiket pesawat gratis akan dibagikan pada Maret hingga 6 bulan ke depan.

Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, meluncurkan kampanye 'Hello Hong Kong' senilai HK$2 miliar atau Rp3,8 triliun untuk pemberian tiket penerbangan yang dimulai pada 1 Maret. Paket bantuan pemerintah itu akan diberikan kepada maskapai penerbangan untuk mengurangi tekanan likuiditas mereka.

Adapun, tiket pesawat gratis tersebut akan diberikan melalui 3 maskapai penerbangan Hong Kong yaitu Cathay Pacific, HK Express, dan Hong Kong Airlines.

Giveaway tiket akan dimulai pada 1 Maret 2023 secara bertahap dimulai dengan negara-negara Asia Tenggara, diikuti oleh China daratan dan Asia Timur Laut.

Menurut Time Out Hong Kong, 80.000 tiket pesawat gratis akan diberikan kepada penduduk Hong Kong di musim panas, dengan 80.000 lainnya untuk mereka yang tinggal di Greater Bay Area.

CEO Otoritas Bandara Hong Kong, Fred Lam mengharapkan tiket gratis akan memberikan efek ganda pada jumlah pengunjung. Selain tiket gratis, pihaknya akan melakukan undian berhadiah skala besar dan menawarkan pola buy one get one lewat sejumlah games.

"Meskipun kami hanya membagikan 500.000 tiket pesawat, kami yakin ini akan mendatangkan lebih dari 1,5 juta turis masuk," ujarnya.

Lebih lanjut, otoritas Hong Kong akan menawarkan voucher khusus, mencakup 1 juta voucher senilai lebih dari HK$100 untuk diskon untuk makanan, minuman, transportasi, hotel, ritel, dan atraksi.

Voucher ini akan didistribusikan di loket penyelidikan turis yang terletak di empat pos pemeriksaan perbatasan mulai pukul 17:00 pada 2 Februari.

Sepanjang 2023, Hong Kong disebut akan menyelenggarakan lebih dari 250 acara dan festival, mulai dari Hong Kong Marathon hingga festival musik Clockenflap, Art Basel, dan Hong Kong Rugby Sevens.

Namun, perlu diingat untuk semua wisatawan internasional tetap diwajibkan menyantumkan tes negatif dalam tes Covid-19 sebelum keberangkatan. Lalu, pemakaian masker pun masih wajib dikenakan ketika di transportasi umum, serta tempat umum di dalam dan luar ruangan.

