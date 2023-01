Bali Masuk Top 3 Destinasi Terpopuler TripAdvisor 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bali berada di peringkat kedua sebagai destinasi terpopuler di dunia dalam penghargaan Travelers’ Choice Best of the Best 2022 oleh situs perjalanan TripAdvisor.

Posisi tersebut naik dari tahun sebelumnya, dimana pada 2022 Bali menempati posisi keempat untuk kategori destinasi terpopuler di dunia.

Untuk kategori Asia, Bali masih bertengger di posisi pertama sejak 2021, diikuti New Delhi di India, Phuket di Thailand, Hanoi di Vietnam, dan Bangkok, Thailand. Jakarta menempati posisi kesepuluh untuk kategori destinasi terpopuler di Asia.

Melalui situs resminya, TripAdvisor melabeli keindahan Bali layaknya kartu pos, sebuah surga di Indonesia, dan negeri khayalan.

“Bali sama indahnya seperti foto di kartu pos, sebuah surga di Indonesia yang terasa seperti negeri khayalan,” tulis TripAdvisor, dikutip Minggu (22/1/2023).

Tak hanya itu, TripAdvisor menjuluki Bali sebagai pusat seni. Situs perjalanan ini merekomendasikan Ubud bagi wisatawan yang cinta akan dunia seni. Disana, wisatawan bisa melihat pertunjukan tari budaya, belajar membuat batik atau mengolah perak, maupun menyegarkan jiwa dan raga melalui yoga.

Berikut daftar lengkap 25 destinasi terpopuler di dunia versi TripAdvisor 2023:

Dubai, Uni Emirat Arab Bali, Indonesia London, Inggris Roma, Italia Paris, Prancis Cancun, Meksiko Kreta, Yunani Marakesh, Maroko Republik Dominika Istanbul, Turki Playa del Carmen, Meksiko Barcelona, Spanyol New Delhi, India Hurghada, Mesir Madrid, Spanyol Phuket, Thailand Hanoi, Vietnam Kairo, Mesir Florence, Italia Lisbon, Portugal Edinburgh, Inggris Bangkok, Thailand New York City, New York Doha, Qatar Rio de Janeiro, Brasil

