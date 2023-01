Promo Imlek 2023 di McD hingga Kopi Soe, Cek di Sini!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Masyarakat Tionghoa akan segera merayakan Tahun Baru China atau Imlek 2023 yang jatuh pada Minggu, 22 Januari 2023.

Pemerintah kemudian menetapkan tanggal 23 Januari 2023 sebagai cuti bersama. Hari libur ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk merayakan Imlek bersama keluarga.

Momen kebersamaan saat Imlek pun menjagi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memberikan promo serta diskon, yang bisa dinikmati oleh masyarakat.

Berikut beberapa promo makanan dan minuman saat Imlek 2023:

McDonald's

McDonald's memberikan promo makanan 3 Cheeseburger dan 2 Double Cheeseburger dengan harga mulai Rp50 ribu yang berlaku mulai 19-24 Januari 2023.

Pembelian promo ini dapat dilakukan langsung di gerai McD terdekat atau melalui McDelivery. Promo juga tersedia juga di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood.

Golden Lamian

Golden Lamian juga memberikan promo spesial Imlek untuk pengunjung, yang berlaku mulai tanggal 16-30 Januari 2023.

Adapun promo yang diberikan yakni berupa paket Nongkreng yang terbagi menjadi 3 jenis. Harga yang ditawarkan mulai Rp90 ribu.

Nongkreng 1 : Lamian Bebek Panggang + Lamian Ayam Panggang + Lamian Ayam Tim (+3 Ocha)

Nongkreng 2 : Lamian Rica - Rica + Lamian Sapi + Lamian BBQ Combo (+3 Ocha)

Nongkrong 3 : Extra Spicy Chicken Soup + Extra Spicy Ayam Goreng + Extra Spicy Beef Lamian (+3 Ocha)

Syarat dan ketentuan melakukan pembelian promo ini berlaku Dine in & Take away di gerai Golden Lamian.

Gokana

Gokana Ramen memberikan promo spesial pembelian makanan buy 1 get 1. Periode promo berlaku pada 21-22 Januari 2023, yang diberikan khusus untuk 50 pembeli pertama di tanggal 21 & 22 Januari 2023.

Adapun pembelian 1 menu ramen series baru akan mendapat free dry ramen dengan harga terendah. Pilihan ramen gratis yang diberikan yakni Roasted Chicken Dry Ramen/Truffle Honey Chicken Dry Ramen.

Promo ini hanya berlaku di Gokana Ramen & Teppan Senayan City.

Hokben

Hokben juga memberikan promo berupa paket Special Hoka Ramen. Pembeli bebas memilih menu Hokkaido Miso atau Tori Paitan, yang sudah termasuk Fried Dumpling plus Ocha dengan harga Rp55 ribu.

Kopi Soe

Selain promo makanan, promo minuman hadir dari Kopi Soe yang menawarkan paket hemat untuk rame-rame.

Promo ini miliki harga Rp88 ribu yang terdiri dari 3 minuman dan 2 makanan. Adapun rincian promonya yakni:

Hoki 1: 3 Kopi Rum + 2 Croffle Cokelat Renyah

Hoki 2: 3 Es Roegal + 2 Croffle Kayu Manis





Promo ini berlaku selama 20 Januari - 23 Januari 2023 yang berlaku untuk Walk-in dan Takeaway di seluruh Outlet Kopi Soe, kecuali di Bandara.

