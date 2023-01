Kemenparekraf Targetkan Sumbangan Devisa Sektor Pariwisata Tembus US$5,95 miliar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan pendapatan devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2023 akan meningkat sebesar US$2,07 miliar dari tahun lalu, menjadi US$ 5,95 miliar.

"Dengan target nilai devisa pariwisata US$ 2,07 miliar sampai US$ 5,95 miliar," ungkap Menparekraf Sandiaga Uno dalam konferensi pers akhir tahun, dikutip dari laman YouTu be Kemenparekraf pada Sabtu (14/1/2023).

Hal itu seiring dengan meningkatnya jumlah wisman dan wisnus pada tahun depan. Secara rinci, jumlah wisman diperkirakan sebanyak 3,5 juta - 7,4 juta jiwa. Sementara, jumlah wisnus ditargetkan sebanyak 1,2 miliar - 1,4 miliar jiwa.

Baca Juga : Pemprov Banten Dorong Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Rakyat

Kemenparekraf juga mencatat, pendapatan devisa Indonesia dari sektor ini, mencapai US$ 4,26 miliar pada 2022. DataIndonesia menyebut, angka US$ 4,26 miliar tadi, juga telah mengingkat tiga kali lipat lebih tinggi dari target tahun ini.

Sebelumnya, untuk tahun 2022, Kemenparekraf membidik pendapatan devisa sektor pariwisata sebesar US$ 1,7 miliar.

Tidak hanya itu, angka tersebut telah mengalami kenaikan hingga 769,39 persen dibandingkan pada 2021, yang hanya sebesar US$ 0,49 miliar. Lantaran kelesuan sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19.

Tahun 2021 memang menjadi tahun yang paling suram bagi sektor pariwisata Indonesia. Bahkan tahun sebelumnya, 2020 yang menjadi tahun pertama Covid-19 merajalela di Indonesia, pendapatan devisa Indonesia di sektor ini mencapai lebih dari enam kali lipat angka yang didapat pada 2021, yaitu capai angka US$ 3,38 miliar.

Sementara, Sandiaga Uno mengatakan, lonjakan devisa pariwisata di tahun 2022 lalu tak lepas dari meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara seiring melandainya kasus Covid-19 di Indonesia.

Tercatat jumlah wisman yang datang ke dalam negeri sebesar 3,92 juta jiwa hingga Oktober 2022. Sementara, Sandiaga memperkirakan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebesar 633 sampai 703 juta.

Baca Juga : Abrasi Gili Tramena Ancam Sektor Pariwisata

Dengan adanya libur Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru), dia berharap pergerakan wisnus mampu mendekati 800 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :