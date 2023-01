Wisata Lokasi Syuting Serial 'Wednesday' yang Cocok jadi Tujuan Traveling

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pemandangan dari lokasi syuting yang menarik bisa menjadi suatu daya tarik bagi penonton. Apalagi, jika lokasi syuting tersebut benar-benar ada dan bisa dikunjungi jadi tujuan traveling.

Salah satunya dari serial Wednesday Addams yang tengah memikat para penonton Netflix. Selain kelanjutan kisah perjalanan Wednesday Addams yang dibintangi Jenna Ortega di Nevermore Academy yang menarik, pemilihan tempat-tempat yang mendukung alur ceritanya pun membuat penonton penasaran.

Meski, tontonan ini bernuansa kelam, tapi menurut daftar Top 10 Netflix, serial ini terus dibicarakan dan berhasil menjadi nomor satu di 93 negara termasuk di Indonesia.

Bahkan, dengan tingginya antusias penonton untuk melihat kelanjutan kisahnya, maka layanan streaming film Netflix mengumumkan musim kedua serial Wednesday melalui akun Twitter resmi Netflix, Sabtu (7/1/2023).

Dilansir dari Lifestyle Asia, lokasi pengambilan film ini ternyata terletak di negara Romania. Kota Bucharest, Romania dipilih menjadi tempat lokasi syuting Wednesday Addams karena memiliki suasana yang pas dengan latar belakang keluarga Addams yang punya kesan gothic.

Jadi, jika Anda adalah penggemar Addams Family dan ingin merasakan keaslian dari serial ini, maka jangan lewatkan daftar lokasi syuting yang harus Anda kunjungi di wilayah ini.

1. Bucharest

Di serial ini ada beberapa tempat yang ditampilkan di jantung kota Bucharest, Romania. Misalnya, Politehnica University of Bucharest merupakan lokasi syuting yang muncul di episode pertama. Universitas yang berdiri sejak 1818 ini berperan sebagai tempat sekolah Wednesday Addams dan adiknya, Puglsey, sebelum ia akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut.

Lokasi yang menjadi rumah kaca Nevermore Academy adalah kebun raya. Sedangkan untuk bagian interior sekolah Nevermore Academy, pihak produksi menggunakan Casa Monteoru. Rumah bersejarah yang berdiri sejak 1874 ini memiliki tangga marmer megah serta kamar-kamar dengan dekorasi mewah, yang menjadi tempat Wednesday Addams dan teman sekelasnya berkeluyuran di Nevermore.

2. Kastil Cantacuzino

Kastil yang menakjubkan ini terletak di Busteni, Rumania ini memang digunakan sebagai set untuk adegan pengambilan gambar eksterior dan aerial Nevermore Academy yang digambarkan menjadi sekolah menyeramkan yang berlokasi di hutan.

Sebagai informasi, Kastil ini dibangun pada tahun 1911 untuk Pangeran Gheorghe Grigore Cantacuzin yang pernah menjabat sebagai walikota Bucharest dan perdana menteri Romania pada akhir 1800-an dan awal 1900-an.

Jika, dulunya digunakan sebagai kediaman musim panas keluarga Pangeran Gheorghe. Namun, kini kastil tersebut telah menjadi lokasi wisata yang terbuka untuk umum, di mana lahan sekitarnya ada taman, air mancur, halaman, gereja, dan lainnya.

3. Casa Monteoru

Casa Monteoru yang berada di Bucharest Rumania menjadi interior Nevermore Academy dan menjadi tempat Wednesday akhirnya mendapatkan beberapa teman.

3. Buftea Studios

Buftea Studios, terletak 12 mil atau sekitar 20 kilometer adalah tempat semua set untuk syuting Wednesday Addams, pihak produksi membangun keseluruhan kota Jericho, Vermont di Buftea Studios sehingga pembuatannya cukup minim CGI.

Bangunan kota tersebut meliputi alun-alun kota, Pilgrim World, rumah kepala polisi, hingga menara gereja.

Selain Wednesday, ada beberapa seri seperti Around the World in 80 Days, Voyagers, dan The Devil Inside juga menggunakan lokasi ini, sehingga wilayah ini bisa menjadi tempat yang bagus untuk dikunjungi.

4. Casa Niculescu-Dorobantu

Rumah mirip kastil lainnya yang ditampilkan pada serial Wednesday adalah Casa Niculescu-Doborantu . Bangunan yang terletak di Budapest ini dibangun dengan gaya Prancis neo-gothic. Tangga berornamen dan jendela kaca patri ditampilkan dalam beberapa adegan yang berlatarkan interior Nevermore Academy, dan menghasilkan visual yang menakjubkan.

5. Danau Rumania

Rumania terkenal dengan danau-danaunya yang indah, dan serial Wednesday memanfaatkan lokasi ini untuk kompetisi tahunan antara empat faksi utama Nevermore difilmkan di dua danau negara – Brănești dan Sterbei.

