Daftar 8 Negara dengan Harga Rumah Termahal di Dunia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga rumah umumnya lebih mahal di daerah perkotaan dibandingkan pedesaaan.

Dan beda kota juga harganya berbeda. Termasuk juga di negara-negara tertentu.

Perlu diketahui, bahwa ada beberapa negara yang memiliki harga properti termahal di dunia, bahkan harga tanah per meter perseginya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Lantas, mana saja daftar negara termahal untuk membeli sebuah rumah? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

8. Australia

Banyak yang mulai melihat Sydney dan sekitarnya di Australia sebagai tempat yang punya cuaca indah, fasilitas budaya, dan peluang kerja. Di negara ini, harga lahan per meter persegi adalah US$7.250 atau setara dengan Rp113 juta.

Australia memang memiliki kebijakan dalam mendorong pengembang untuk menciptakan kepadatan di dalam kota dan ruang terbuka lebar di luar pusat kota.

Baca Juga : Kebakaran Rumah Tinggal di Mampang Jaksel, 26 Mobil Damkar Dikerahkan

7. Jepang

Tokyo adalah ibu kota Jepang dan rumah bagi banyak orang kaya raya. Dengan lahan yang terbatas dan biaya hidup yang tinggi, seseorang dapat membayar sekitar US$16.000 atau setara dengan Rp250 juta per meter persegi.

6. Amerika Serikat

Sebagai kota tersibuk di dunia, sebidang kecil lahan untuk properti di New York City dibanderol dengan harga US$17.000 per meter persegi. Hal yang membuat properti di New York selalu laku keras, adalah karena kehidupan malam, tempat wisata terkemuka, hingga tingkat pekerjaan yang tinggi, Sehingga, tak heran banyak yang mempertahankan apartemen di kota sebagai tempat tinggal kedua karena kenyamanan.

5. China

Di distrik mewah Hong Kong, Repulse Bay hampir seluruhnya dihuni oleh orang kaya.

Baca Juga : Kaleidoskop 2022: Polemik Harga Rumah Subsidi Hingga Kisruh Meikarta

Di negara dengan kepadatan penduduk terbesar, harga propertinya berkisar US$25.550 atau setara dengan Rp399 juta per meter persegi.

Tanah ini dikenal dengan struktur ekonomi yang ramah pajak dan pilihan pengembang tanah terbaik, yang bekerja untuk menjadikan area tersebut semewah mungkin. Tak heran, jika apartemen seluas 120 meter persegi bisa disewa dengan harga lebih dari US$7.000 atau setara dengan Rp107 juta per bulan.

4. Swiss

Pernahkah Anda mendengar tentang orang kaya raya yang memiliki rekening bank di Swiss? Banyak yang ingin tinggal dekat dengan rekening bank besar itu, dan secara keseluruhan, negara ini adalah salah satu yang paling stabil di Eropa.

Real estate mewah yang mencakup rumah-rumah bersejarah yang telah dipugar, menjadi tempat tinggal yang menarik bagi mereka yang mencari fasilitas mewah. Harga per meter persegi di sini kira-kira US$29.000 atau setara dengan Rp453 juta dan negara ini menawarkan segalanya mulai dari kekayaan budaya hingga keamanan finansial.

3. Singapura

Area termahal terletak di Marina Bay. Hotel Marina Bay Sands yang terkenal di dunia merupakan daya tarik bagi wisatawan, karena menyajikan pemandangan yang tenang dan indah. Adapun, pembeli yang tertarik untuk tinggal di saha harus membayar sekitar US$30.500 atau setara dengan Rp476 juta per meter persegi.

Namun, menurut Bloomberg Wealth, Singapura baru saja melakukan peningkatan nilai properti pada tahun 2021, akibat adanya resesi ekonomi dan pandemi.

2. Inggris

London, Inggris penuh dengan sejarah dan perkembangan ekonomi. Banyak perusahaan dunia berbasis di sini, dan kota ini menarik selebriti dan pemilik bisnis kaya.

Menurut Money Inc, harga per meter persegi untuk properti di sini berkisar US$34.531 atau setara dengan Rp539 juta.

1. Prancis

Properti termahal di dunia ada di Monako. Harga per meter persegi properti di sini adalah US$60.114 atau setara dengan Rp904 juta.

Menurut Jason Fox, untuk menemukan rumah disini sangatlah sulit. Pasalnya, negara kecil yang berpenduduk sangat padat dengan pemandangan yang indah selalu diburu oleh banyak orang. Tak heran, jika Prancis disebut dengan "negara jutawan" dengan Sky Penthouse baru-baru ini dijual seharga US$400 juta atau setara dengan Rp6,2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : perumahan rumah harga rumah pengembang rumah