Segini Ongkos Landing Jet Pribadi Termahal di Dunia, Tertinggi Rp107 Juta

Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan pesawat pribadi atau private jet makin marak diperbincangkan khususnya di media sosial.

Namun, pernahkah Anda bertanya berapa biaya yang harus dikeluarkan pemilik jet pribadi untuk mendaratkan jet pribadinya di sebuah bandara?

Melansir dari The Richest, Senin (26/12/2022), besaran biaya yang dibebankan kepada jet pribadi yang ingin mendarat akan berbeda-beda, tergantung dari kelengkapan layanan yang diberikan dari masing-masing pengelola bandara, meliputi biaya landasan pacu, biaya take off dan biaya parkir.

Lantas, mana saja bandara yang menetapkan tarif termahal di dunia untuk sebuah jet pribadi bisa mendarat? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

10. Bandara Salzburg, Austria

Bandara Salzburg adalah bandara terbesar kedua di seluruh Austria.Bandara ini populer bukan karena biaya konstruksinya, tetapi karena letaknya yang dekat dengan lokasi ski paling menawan di Austria.

Sehingga, tak heran mengapa bandara ini memberikan biaya mahal untuk menjadi tempat landas sebuah jet pribadi. Sehingga, jika Anda ingin mendaratkan jet pribadi Anda di Bandara Salzburg, bersiaplah untuk membayar sebesar US$3.800 atau setara dengan Rp59,3 juta.

9. Bandara La Guardia, New York

Bandara ini terletak di salah satu kota tersibuk di Amerika Serikat, tepatnya di lokasi metropolitan Kota New York. Sebagai bandara terbesar di Amerika Serikat dalam hal pengoperasian penerbangan dan jumlah penumpang, di mana pertahunnya ada sekitar 30 juta penumpang melakukan perjalanan melalui bandara La Guardia.

Bandara ini memang melayani banyak tujuan, sehingga tak heran jika lahan bandara ini selalu cepat habis terjual untuk pendaratan banyak jet pribadi. Untuk mendaratkan jet pribadi di La Guardia, Anda harus menghabiskan biaya sebesar US$3.950 atau setara dengan Rp61,7 juta.

8. Bandara Dublin, Irlandia

Bandara Dublin adalah bandara tersibuk di Irlandia. Dengan menawarkan fasilitas lengkap seperti ritel, hotel, dan konferensi, maka pemilik jet pribadi harus menyiapkan biaya sebesar US$4.100 atau setara dengan Rp64 juta untuk mendaratkan jet pribadinya di bandara ini.

7. Bandara Internasional Chubu Centrair , Nagoya, Jepang

Chubu Centrair terletak di pulau buatan Teluk Ise dan sejak dibuka pada tahun 2005, bandara ini telah dijadikan sebagai pusat maskapai penerbangan terbaik, seperti All Nippon Airways dan Japan Airlines. Untuk mendaratkan jet pribadi Anda di sini, Anda harus membayar sekitar US$4.300 atau setara dengan Rp67,2 juta.

6. Bandara Bristol, Inggris

Dalam hal lalu lintas, bandara Bristol adalah salah satu yang tersibuk di Inggris. Bandara ini merupakan hub bagi EasyJet, Ryanair, dan BMI Regional Airlines. Untuk mendaratkan jet pribadi Anda di sini, Anda harus membayar biaya $4.400 atau setara dengan Rp68,7 juta.