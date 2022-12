Gerai Fish & Co Tutup per 31 Desember, Ada Apa?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Restoran Fish & Co mengumumkan penutupan gerainya setelah 19 tahun menemani masyarakat Indonesia. Hal ini dilaporkan melalui unggahan Instagram stories mereka pada Minggu (18/12/2022).

Fish & Co akan ditutup secara resmi pada tanggal 31 Desember 2022 mendatang. Fish & Co juga mengucapkan salam perpisahan dan rasa terima kasihnya terhadap semua pelanggan mereka.

"Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami," tulis @fishncoindo dikutip dari unggahan Instagram resminya pada Selasa (20/12/2022)

"Dengan bangga melihat kembali 19 tahun kami melayani The Best Fish & Chips in Town, kami ingin mengumumkan bahwa GF Culinary telah mengakhiri hubungannya dengan Fish & Co," sambungnya.

Selain itu, Fish & Co juga menuliskan bahwa pihaknya bersyukur atas semua yang telah mereka capai selama memberikan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia.

"Terima kasih banyak kepada pelanggan setia kami untuk mendukung dan percaya terhadap kami," tulis Fish & Co.

Lebih lanjut, Fish & Co menyebutkan bahwa GF Culinary akan terus menghadirkan santapan seru ke masyarakat, tetapi dengan merek yang lain.

Sebagai informasi, sebelumnya pada 28 November lalu Fish & Co sempat mengunggah terkait informasi mitos atau fakta mengenai udang.

Dilansir dari laman gfculinary.com pada Selasa (20/12/2022), GF Culinary sudah tidak lagi menyebut Fish & Co menjadi bagian dari produk mereka, melainkan hanya menyisakan sembilan merek makanan lainnya.

Perlu diketahui bahwa GF Culinary adalah sebuah grup perusahaan makanan dan minuman yang didirikan oleh Henky Rusli.

Adapun brand GF Culinary adalah OJJU, Putien, Marutama Ra-men, Song Fa, Isshin, Baba Laksa, Butler's Steak, Shoppa Steak, dan Skinny Dip.

