Promo dan Diskon Kuliner 12.12, Jangan Sampai Ketinggalan

Bisnis.com, JAKARTA - Di hari belanja online nasional (harbolnas) 12.12 ada banyak promo diskon dan harga spesial yang ditawarkan tenant kuliner.

Buat Anda pecinta kuliner, berikut daftar promo 12.12 yang bisa dimanfaatkan hari ini

1. Gokana Ramen

PROMO 12.12 DISKON 50%! Ebimaki yang ini harganya jadi cuma 12RB-an* berlaku khusus di tanggal 11-13 Desember 2022 di outlet @gokanarestoterdekat di kotamu!

Syarat & Ketentuan:

- Promo berlaku sd 13 Desember 2022

- 1 Menu promo dapat dibeli disertai dengan pembelian 1 menu utama apa saja

- Berlaku kelipatan

- Promo berlaku diseluruh outlet Gokana Ramen & Teppan

- Selama persediaan masih ada

- Berlaku dine-in, takeaway, dan internal delivery 14084 / WA 0811214084

2. Panties Pizza

FLASH SALE 12.12

12 DESEMBER 2022

Choco Cheese + Chocozilla diskon Rp 12.000

SnK :

- Berlaku 12 Desember 2022

- Dine-in dan take away

- Tidak berlaku kelipatan

- Belum termasuk PB1

- Berlaku di kota tertentu

Berlaku di kota :

Solo

Boyolali

Cilacap

Malang

Bali

3. Abuba Steak

Jangan sampe kelewatan promo flash sale 12.12 di @abubasteak_ yaa berlaku di semua outlet mulai dari jam 14.00-18.00





4. Ayam Keprabon

[INFO PROMO B1G1] RASAKAN BEDANYA, TERASI YANG SESUNGGUHNYA...

Catat tanggalnya promo BUY 1 GET 1 FREE hanya di 12-12-2022, pembelian 1 Paket Geprek Blenger Terasi akan dapat FREE 1 Paket Geprek Terasi, yang berlaku di seluruh cabang Ayam Keprabon...

#SahabatKeprabon wajib coba SAMBAL TERASI ala AYAM KEPRABON...

Bahan-bahannya segar, berkualitas dan diproses dengan sepenuh hati...

Dijamin bakalan bikin kamu kepedesan & ketagihaannn...

5. Dominos

Magic Monday 12.12!!

Special Treat TODAY!!! Medium Pizza ke-2 Rp.1212,-

* Simply disertai dengan pembelian 1 Medium BEST SELLER!! American Pie (Supreme Cheese or Super Meatty Bolognese) /American Cheeseburger/ Cheese Mania/ Meatzza/ Chicken Lovers/ Chicken Truffle/ Veggie Mania/ Chicken Kebab. Pizza ke-2 KHUSUS Beef Delight & Margherita Pizza.

6. Sushi Hiro

ECEMBER DEAL ONLY 12.000

Don't miss this sepecial moment!

Get special price IDR 12.000 for our selected menu in ONE DAY ONLY!!!

Chicken Truffle Dry Ramen

Special Chicken Teriyaki Don

Chicken Katsu Curry Don

Salmon Mentai Roll

Atama Salmon

Okonomiyaki Pizza

Salmon Pizza

Salmon Volcano Bomb

Save the date! Only available on 12 December 2022

T&C:

Valid for ONE DAY only (12 December 2022)

Buy any one from selected menu only 12.000 with min purchase of 200.000

Valid for multiples of up to 3 transaction per bill

Available for all outlets

Valid for DINE IN only

7. Sushi Tei

Hai Sushi Tei Lovers,

Today is the day promo 12.12

Don't miss it period promo 12 - 14 December 2022

Choose 1 of the menu Salmon Fried Roll or Salmon Ball Age

Terms & Conditions:

• Minimum transaction Rp 200.000 (before tax & service)

• Choose 1 of the 2 menus

• Valid at Sushi Tei Jabodetabek,

• Valid for DINE IN only during operational hours

• No split bill & multiple

• Cannot be combined with other promotions/ Sushi Tei Loyalty Program

8. Kopi Kenangan

Promo 12.12 masih berlanjut, Beb! Sekarang ada TAMBAHAN DISKON

Nikmati promo beli 1 Es Kopi Kenangan Mantan + 1 Es Susu Boba Gula Aren ukuran Regular hanya 29RB*, Beb! Promo berlaku untuk pembelian langsung atau via aplikasi Kopi Kenangan!

Makin HEMAT bayar pakai GoPay hanya 19RB* khusus pembelian langsung di outlet mulai tanggal 10 Des 2022!

Tunggu apalagi? Buruan pesan promonya sekarang juga sebelum kamu kehabisan

9. Jco

RISE AND SHINE, IT'S MONDAY!

Awal pekan kamu pasti makin semangat deh karena ada promo 1 Dzn Donuts + Jcool To Go hanya 139k saja di @jcoindonesia!

Manisnya donut dan seger Jcool pas banget nih kamu nikmatin di awal minggu kaya gini, biar makin semangat buat jalanin hari-harinya.

Langsung aja yuk nikmati promonya dengan order melalui www.jcodelivery.com atau aplikasi JCO. Dapatkan juga Jpoints untuk setiap transaksi di aplikasi JCO.

10. Dunkin Donats

We LOVE Monday! Ga ada alasan untuk ga semangat hari ini, dapatkan selusin donat klasik favorit kamu plus segelas cappuccino dengan harga spesial!

Promo berlaku sampai tanggal 18 Desember untuk UMUM!

11. Geprek Bensu

12.12 PROMO SPESIAL GEPREK BENSU

1 Paket Geprek Bensu Mix Ayam Tumbuk + 1 Es Teh Manis, hanya 12,000 aja

Ayooo Serbu Promonya Bestie.....

*S&K berlaku

*Harga belum termasuk pajak

*Promo ini berlaku untuk pembelian Dine In & Gofood di seluruh Outelt Geprek Bensu Indonesia

*Harga Dine In & Gofood berbeda ya

