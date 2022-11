Nikmati Terbang Berkelas dengan Fitur New Flight Class di Pegipegi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai salah satu pionir Online Travel Agent (OTA) di Indonesia, Pegipegi berkomitmen memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk traveling ke mana saja dengan berbagai transportasi, mulai dari pesawat, kereta api, hingga bus dan travel.

Melihat tren bepergian dengan pesawat masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia, Pegipegi kini resmi menghadirkan fitur New Flight Class untuk tiga jenis kelas penerbangan, yaitu Ekonomi Premium, Bisnis, dan First Class. Tiga jenis kelas penerbangan ini hadir untuk berbagai rute domestik dan internasional yang dapat Anda pilih langsung di aplikasi Pegipegi.

Adanya fitur New Flight Class ini guna memenuhi minat dan kebutuhan customer yang memiliki preferensi terbang dengan kenyamanan ekstra. Selain itu, dapat memberikan alternatif pilihan kelas penerbangan dengan berbagai fasilitas unggul yang tersedia.

Bagi Anda yang mungkin belum familiar dengan kelas penerbangan Ekonomi Premium, Bisnis, dan First Class, berikut keunggulannya masing-masing.

Ekonomi Premium

Disebut juga kelas Ekonomi Elite. Untuk harga tiketnya sendiri tidak terlalu jauh dengan kelas Ekonomi. Namun, fasilitas kelas Ekonomi Premium lebih nyaman. Ukuran kursi lebih besar dan sandaran lengan lebih lebar sehingga ada jarak dengan tempat duduk penumpang lain. Ruang kaki antara kursi depan dan belakang juga lebih luas. Penumpang juga akan diberikan makanan premium.

Bisnis

Kelas penerbangan ini lebih mengedepankan kenyamanan ekstra. Jika di kelas Ekonomi Premium memiliki ruang kaki yang lebih luas, maka di kelas Bisnis posisi kursi penumpang dapat diubah seperti tempat tidur sehingga Anda bisa berbaring selama penerbangan. Ada juga fasilitas hiburan dan power supply di setiap kursi. Selain itu, para penumpang akan diberikan welcome drink dan dapat memilih menu.

First Class

Berbeda dari kelas Bisnis, untuk First Class lebih menonjolkan prestige dan menghadirkan kursi super nyaman dari bahan premium. First Class adalah kelas penerbangan yang paling mahal. Setiap penumpang akan didampingi oleh asisten yang secara personal bertugas mengurus semua hal. Mulai dari proses check-in dan imigrasi, membawakan barang, hingga mengantarkan penumpang masuk ke dalam pesawat. Soal fasilitas, tentunya sangat mewah dan private. Jumlah penumpang First Class sangat sedikit atau sekitar 5–10 orang –bahkan kurang dari jumlah tersebut– untuk sekali penerbangan.

Cara Pilih Kelas Penerbangan di Pegipegi

Jika ingin merasakan pengalaman terbang nyaman dan berkelas, Anda dapat memilih jenis penerbangan secara online dengan fitur New Flight Class di Pegipegi. Berikut caranya:

Buka aplikasi Pegipegi di smartphone Anda.

Pada halaman depan aplikasi, pilih ikon “Pesawat”.

Pilih asal dan tujuan, jadwal keberangkatan, dan jumlah penumpang.

Kemudian, pilih kategori kelas yang diinginkan. Tersedia kelas Ekonomi, Premium Ekonomi, Bisnis, dan First Class.

Jika sudah sesuai, klik “Cari Tiket Pesawat”.

Silakan pilih maskapai yang Anda inginkan.

Lalu, isi bagian data pemesan dan data penumpang.

Cek kembali seluruh data Anda. Jika sudah sesuai, klik “Lanjut ke Pembayaran”, lalu klik “Lanjut”.

Pilih opsi pembayaran. Setelah pembayaran terkonfirmasi, e-tiket akan dikirimkan ke email Anda atau dapat dicek di aplikasi pada menu “Pesanan”.

Mudah, bukan? Dengan adanya fitur New Flight Class di Pegipegi, sekarang Anda dapat terbang dengan kemewahan maksimal ke berbagai destinasi. Bagi Anda yang sudah menyusun rencana perjalanan ke kota wisata favorit, seperti Medan, bisa segera book tiket pesawat Jakarta–Medan. Biar lebih hemat, cek harga tiket pesawat promo yang hadir setiap harinya di Pegipegi. Semoga informasi di atas bermanfaat. Selamat liburan!

