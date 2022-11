Mencicipi Nikmatnya Menu Oyster dari Berbagai Benua

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi kalian para pecinta Oyster atau tiram laut ada kabar gembira. Pasalnya, 3000 Gastronomia melalui Oyster Dealer melakukan ekspansi dengan menambah sekaligus membuka outlet terbarunya yang diklaim sebagai First Conceptual Oyster Bar in Indonesia.



Sedikit berbeda dengan outlet sebelumnya yang berada di Cove Batavia Pantai Indah Kapuk, Jakarta, kehadiran OD by Oyster Dealer di ASHTA District SCBD ini menawarkan pengalaman dan petualangan bersama Oyster yang lebih premium dan eksklusif karena menghadirkan banyak varian Oyster yang berbeda, unik, dan lebih lengkap.

Selain itu juga disertai dengan suasana metropolis untuk menyesuaikan ambience pada kalangan urban di Ibu Kota Jakarta.



Andika Biantara, Chef dan Co-Founder dari Oyster Dealer mengatakan dengan mulai beroperasinya OD by Oyster Dealer di SCBD, pihaknya mengajak para pecinta Oyster semakin mengenal berbagai varian Oyster yang dikemas dalam berbagai konsep, mulai dari appetizer, snack, mains menu, serta dessert.

"Semua menu tersebut memiliki unsur Oyster di dalamnya yang dilengkapi dengan saus premium pilihan terbaik yang khas dan khusus dikembangkan oleh para chef kami,” ujarnya.

Pihaknya juga menghadirkan berbagai varian Oyster dari berbagai benua seperti Pacific Japan Oyster, European French Oyster, Olympia Australia Oyster, dan lokal Oyster yang menjadi primadona yaitu Pacific Oyster, Atlantic Oyster, dan Kumamoto Oyster sehingga pengunjung dapat menjelajahi keanekaragaman Oyster di sana.

"Tentunya menu-menu tersebut dilengkapi dengan berbagai varian minuman seperti Champagne, Wine, Cocktail, dan Mocktail sebagai pelengkap," ungkapnya.

Menurutnya, pembukaan outlet di SCBD ini juga merupakan bentuk apresiasi terhadap antusiasme para penggemar Oyster yang terus bertumbuh. Hal tersebut terlihat pada outlet Oyster Dealer di kawasan Pantai Indah Kapuk yang terus menunjukan peningkatan pelanggan.

Dia juga sengaja memilih kawasan SCBD sebagai lokasi karena dinilai cukup strategis bagi para penggemar Oyster sehingga semakin mudah dijangkau oleh mereka yang berada di pusat kota Jakarta.



Andika menjelaskan bahwa awal mula dia mengawali bisnis Oyster Dealer ini pada tahun 2020 dengan mengusung format delivery only. Kemudian seiring dengan makin tingginya permintaa, dia pun lalu membuka outlet perdananya yaitu Oyster Dealer Bar di Cove at Batavia PIK pada tahun 2021, dan OD by Oyster Dealer pada Agustus 2022 ini.

"Kami berharap dapat terus memberikan inovasi Oyster terbaik, tentunya sebagai salah satu perintis hidangan Oyster di Indonesia yang terus mengutamakan kualitas keamanan, kesegaran, dan cita rasa yang khas untuk dapat dinikmati,” tuturnya.



OD by Oyster Dealer merupakan sebuah konseptual Oyster bar pertama di Indonesia yang menjadi produk food & beverages terbaru di bawah naungan 3000 Gastronomia bersama dengan beberapa brand lainnya seperti Ding Dong Disko, Section B, Object Coffee Bar, dan Siku Siku (Bali).



