Profil Chef Arnold Sang Juru Masak di Gala Dinner KTT G20

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Chef Arnold Poernomo kembali menjadi perbincangan publik usai menjadi koki pada Gala Dinner KTT G20 beberapa hari yang lalu.

Pria kelahiran tahun 1988 ini mendapatkan tugas memasak untuk para pemimpin negara G20 dan organisasi internasional.

Melalui laman Instagram pribadinya, Chef Arnold membagikan momen saat sedang berhadapan dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan di dekat meja yang berisi makanan.

“We made the impossible possible. Was it hard? Probably one of the hardest and most important events in my life. All eyes were on us and everyone behind the scene.

We did our best to serve our nation and to make Bapak and Indonesia proud

Amazing job to everyone involved, especially Bapak @wishnutama and team for the amazing Gala dinner,” tulis Chef Arnold.

Chef Arnold dikenal oleh masyarakat luas sebagai Chef yang menjadi juri di ajang pencarian bakat memasak di salah atau kanal televisi nasional. Dari acara ini, ayah dari Arthur Milles Poernomo ini dikenal sebagai pribadi yang dingin dan cenderung galak hampir mirip seperti pendahulunya, Chef Juna Rorimpandey.

Kini, pria 34 tahun ini sudah memiliki 1.7 juta pengikut di Instagram dan sebanyak 2.83 juta subscribers di platform YouTube.

Latar belakang keluarganya juga mendukung bakat memasaknya tersebut, pasalnya, sang ibu merupakan seorang koki dan sang nenek yang merupakan koki sekaligus pemilik restoran.

Chef Arnold sudah menjajaki dunia memasak sejak usianya yang masih belia, 14 tahun, dengan memulai karir sebagai pencuci piring hingga diajarkan berbagai teknik memasak dan kini menjadi jurumasak atau koki profesional.

Selain menjadi jurumasak dan influencer, Chef Arnold juga punyai sederet bisnis kuliner, diantaranya restoran Laci yang bertempat di Pulau Dewata Bali, Monkey’s Corner, Mangkok Ku, Nomz Kitchen & Pastry, dan KOI Dessert. Dia juga mempunyai usaha yang dirintis bersama dengan istrinya Tiffany Soetanto dengan label Bebini Gelati.

