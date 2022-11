Ini 7 Hotel di Bali yang Harga Inapnya Puluhan hingga Ratusan Juta Per Malamnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pulau Bali, salah satu anugerah alam yang dikaruniakan untuk Indonesia yang dikenal oleh wisatawan mancanegara. Tidak aneh jika setiap harinya pulau yang berdekatan dengan Pulau Jawa ini selalu dipenuhi oleh wisatawan lokal maupun internasional.





Bukan hal yang mengejutkan jika penginapan seperti hotel di Pulau ini dibanderol dengan harga yang fantastis. Meskipun tidak semua penginapan di pulau ini pricey.

Berikut ini deretan hotel yang membanderol kamarnya puluhan hingga ratusan juta per malam di Pulau Bali berdasarkan situs Traveloka.

Bulgari Resort Bali (Rp23,8-Rp386 juta)

Tipe kamar termurah di hotel yang terletak di Uluwatu, Badung ini adalah villa 1 Bedroom Ocean view dengan 1 tamu per kamar dan 2 ranjang twin ataupun 1 king bed dihargai Rp23,8 juta hingga Rp31,7 juta per malam.

Sedangkan tipe kamar termahalnya adalah Mansion 5 bedrooms mansion private pools, dengan kolam renang privat, 1 tempat tidur double, kolam renang pribadi dihargai Rp290 juta hingga Rp386,7 juta .

Mandapa, A Ritz-Carlton Resort (15,7-134 juta)

Mandapa Ritz-Carlton terletak di Kecamatan Ubud, Gianyar Bali. Tipe termurah di hotel ini adalah Suite, 1 Bedroom dengan 1 kamar tidur, non smoking, balkon yang harus reservasi terlebih dahulu. Kamar tidurnya menyediakan 2 queen bed dan 1 ranjang sofa dengan harga Rp15,7 juta hingga Rp20,9 juta per malam.

Lalu, tipe termahalnya adalah villa, 3 bedrooms River View dengan kolam renang privat, 3 kamar tidur dengan 2 king bed dan 2 queen bed dihargai Rp100,5 juta hingga 134 juta per malam.

Four Season Resort Bali (Rp18-Rp111 juta)

Di hotel ini, tipe kamar termahalnya adalah Villa king bed dengan harga Rp18 juta per malam. Sementara tipe kamar termahal adalah villa king bed two bedrooms dengan 1 tamu per kamar dan 1 bed dihargai Rp98,4 juta hingga Rp111 juta per malam.

The St. Regis Bali Resort (Rp8-Rp98 juta)

Hotel ini punyai Suite 1 bedroom garden view dengan bathtub 1 king bed dibanderol dengan harga Rp8 hingga Rp10 juta rupiah.

Lalu tipe kamar termahal hotel ini dibanderol dengan harga mulai Rp74 juta hingga Rp98 juta rupiah, adalah Grand suite 2 bedrooms ocean view dengan kolam renang privat, 2 ranjang ukuran full.

Samabe Bali Suites and Villas (Rp15,8-Rp90,8 juta)

Hotel ini membanderol harga Rp15,8 juta hingga Rp18,6 juta per malam untuk tipe kamar termurah adalah two bedroom ocean pool villa dengan luas 295m², kolam renang privat, 4 tamu per kamar dan 1 double bed dan 2 single bed.

Sedangkan untuk tipe kamar termahal hotel ini adalah adalah two-bedroom ocean pool suite dengan luas 360 m², kolam renang privat, 4 tamu per kamar dengan 1 king bed dan 2 queen bed dihargai 77 juta hingga 90,8 juta per malam.

Alila Villas Uluwatu (Rp14,7-Rp84,8 juta)

Kamar tipe termurah di hotel ini adalah tipe one bedroom pool villa dengan 2 tamu per kamar dan 1 king bed dihargai Rp14,7 juta hingga Rp18,4 juta per malam.

Lalu kamar tipe termahal adalah three bedroom cliff edge villa dengan luas 3.000 m² dan kolam renang privat. Selain itu, terdapat 1 king bed dengan 6 tamu per kamar, dihargai Rp67,8 hingga Rp84,8 juta per malam.

The Ritz-Carlton Bali Villas (Rp10-Rp55 juta)

Setelah Mandapa Ritz-Carlton, The Ritz-Carlton Bali Villas juga masuk ke dalam jajaran hotel dengan harga fantastis. Kamar Pavilion villa with pool access (one-bedroom) dengan 1 king bed dihargai mulai Rp10 juta hingga Rp13,7 juta per malam.

Harga kamar termahal hotel ini adalah tipe Sky villa with private pool (two-bedroom) - kids eat free dengan 4 tamu per unit dan dua king bed dihargai Rp41,5 juta hingga Rp55 juta per malam.











