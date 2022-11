Ini 7 Hotel yang Ramah Hewan Peliharaan di Dunia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sangat menyenangkan jika bisa berjalan-jalan ke luar kota bahkan luar negeri, tapi bisa membawa serta hewan peliharaan kesayangan. Namun, hotel-hotel biasanya tidak mengizinkan pengunjungnya membawa hewan peliharaan.

Tapi, jangan khawatir, berikut ini ada 8 hotel yang ramah dengan hewan peliharaan, bahkan ketika pengunjungnya akan berjalan-jalan pun, hotel-hotel ini akan setia menjaga hewan peliharaan pengunjung.

Berikut ini daftar 8 hotel yang ramah hewan peliharaan ala destinationdeluxe!

1. Rosewood, Hong Kong, China

Salah satu hotel di Hong Kong, China ini selain menyuguhkan pemandangan yang indah karena berada di atas Pelabuhan Victoria yang ikonik, juga ramah hewan peliharaan, baik anjing maupun kucing.

Hotel Rosewood ini termasuk hotel mewah bintang lima, dan memiliki lokasi yang menakjubkan di tepi pantai Kowloon, Rosewood Hong Kong.

Di hotel ini, anjing akan disediakan tempat tidur mewah, suguhan makanan yang lezat, mangkuk air ataupun makanan dengan rekomendasi dari restoran, bar, dan taman ramah anjing setempat. Kucing juha mendapatkan tempat tidur yang nyaman, kotak pasir, mainan menyenangkan, suguhan selamat datang, dan mangkuk minuman ataupun makanan juga.

2. Le Bristol Paris, Prancis

Hotel ini terkenal sebagai hotel istana di Paris, sebab terbilang mewah yang terletak di Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, Prancis. Di hotel ini, hewan peliharaan akan mendapatkan pelayanan layaknya manusia berkunjung ke hotel bintang lima.

Bahkan, hewan peliharaan akan mendapatkan karpet kecil dengan sulaman nama hewan peliharaan pengunjung, camilan berbentuk tulang serta air mineral.

2. Istana Belmond Reid, Madeira, Portugal

Istana Belmond Reid adalah hotel mewah yang bertengger di atas Pelabuhan Funchal. Tidak mengherankan jika punyai pemandangan yang menakjubkan, karena dikelilingi juga oleh taman tropis yang rimbun.

Sama seperti hotel yang ramah bagi hewan peliharaan lainnya, hotel ini juga menyediakan pelayanan yang sangat baik bagi hewan peliharaan. Bahkan, hewan peliharaan akan mendapatkan makan sebanyak 3 kali sehari, yang disediakan khusus oleh executive chef.

3. The Langham, Sydney, Australia

Hotel ramah hewan peliharaan lain terletak di jantung distrik The Rocks di kota metropolitan Sydney, The Langham, Sydney. Hotel ini menyediakan program Pampered Pets untuk hewan peliharaan.

Di Sydney, hotel ini merupakan satu-satunya hotel yang ramah bagi hewan peliharaan. Namun, hewan peliharaan yang lebih dari 20 kg, akan dikenakan biaya tambahan.

4. Las Ventanas al Paraiso, Los Cabos, Meksiko

Hotel ini terletak di lereng alami yang dibuka sejak tahun 1997, hewan peliharaan yang beratnya kurang dari 40 pon akan diterima disini dengan biaya minimal.

Hewan peliharaan disediakan menu "Canine Delights", pijat khusus, dan Pet Cabana portabel untuk anjing. Hewan peliharaan menikmati alam bebas yang teduh, teman berbulu.

5. Fairmont Hotel Vancouver, Kanada

Hotel ini terletak di Pusat Kota bersejarah, Vancouver. Fairmont Hotel Vancouver menawarkan akomodasi yang elegan dengan fasilitas modern. Meskipun dikenakan biaya tambahan untuk hewan peliharaan, tetapi harganya dinilai wajar dan hewan peliharaan akan disambut dengan baik.

6. The Liberty Hotel, Boston, AS

Hotel Liberty terletak di lokasi sentral Boston tepatnya di Bukit Beacon, Amerika Serikat. Hotel ini menyediakan pemandangan yang indah dengan cakrawala kota dan Sungai Charles.

Hewan peliharaan berkaki empat ini akan mendapatkan suguhan, tempat tidur, dan mangkuk saat check-in. Bahkan hewan peliharaan dapat menikmati “Yappy Hours” di luar ruangan, yang diadakan secara musiman.

7. The Ritz-Carlton New York, Central Park, AS

Kota New York yang terkenal dengan kemarahannya ini juga punyai hotel yang ramah hewan peliharaan. Hotol The Ritz-Carlton New York, Central Park yang merupakan keseimbangan sempurna antara sejarah Manhattan dan gaya modern.

Pemandangan di hotel ini juga menakjubkan karena bisa melihat pemandangan kota dan Central Park yang indah. Hewan peliharaan, baik anjing maupun kucing, yang diperbolehkan di hotel ini adalah hewan dengan berat kurang dari 60 pon, dengan biaya per hewan.

Hewan peliharaan akan mendapatkan suguhan khusus, mangkuk, dan tempat tidur. Bahkan pemiliknya bisa berjalan-jalan dengan santai tanpa mengkhawatirkan hewan peliharaannya di kamar.

