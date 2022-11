Daftar Gaji Pramugari Pesawat di Indonesia Berdasarkan Maskapai

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pramugari merupakan profesi yang bertugas melayani penumpang serta memberikan arahan keamanan dan keselamatan. Gaji pramugari pesawat bervariasi, tergantung jam terbang, status, dan maskapai penerbangannya. Lalu, berapakah gaji pramugari sebulan dari berbagai maskapai di Indonesia? Simak disini.

Berapa Gaji Pramugari Pesawat?

Gaji pramugari sebulan berbeda-beda tergantung dari maskapai penerbangannya. Berikut ini gaji pramugari sebulan dari berbagai maskapai di Indonesia.

1. Gaji Pramugari Garuda Indonesia

Garuda Indonesia merupakan maskapai ini menjadi primadona para pramugari. Pramugari dari maskapai ini mengenakan seragam berwarna biru. Gaji seorang pramugari memang cukup besar, sebanding dengan beban dan resiko kerjanya yang besar.

Gaji pramugari Garuda Indonesia yang masih junior mendapat kisaran 3 – 5 juta rupiah per bulan. Kalau sudah berstatus senior, gaji pramugari Garuda Indonesia berkisar 5 – 8 juta rupiah. Nominal tersebut hanya gaji pokok saja.

Jika ditambah dengan tunjangan dan bonus kinerja, maka gaji pramugari dari maskapai ini untuk pramugari junior sebesar 15 juta per bulan. Sementara, gaji pramugari garuda dengan jam kerja tinggi dapat mencapai 30 juta per bulan.

Baca Juga : Berapa Gaji Pramugari Kereta Api? Ini Daftar Lengkapnya

2. Gaji Pramugari Super Air Jet

Maskapai Super Air Jet diluncurkan sejak Maret 2021. Maskapai ini berdiri pada masa covid-19. Para pramugarinya mengenakan seragam bernuansa safari berwarna coklat.

Biaya penerbangan dengan maskapai Super Air Jet tergolong rendah dengan sasaran pelanggan dari generasi milenial di Indonesia. Gaji pramugari Super Air Jet yang sudah termasuk tunjangan dan bonus dapat mencapai 13 – 14 juta per bulan.

3. Gaji Pramugari Lion Air

Maskapai ini menyediakan tiket pesawat dengan harga terjangkau. Lion Air memiliki rute yang tidak bisa dijangkau oleh maskapai lain, seperti Bima, Tarakan, Ternate, Fak-Fak, Tahuna, Tuai, dan Kalimana. Pramugari dari maskapai ini memiliki seragam berwarna merah dengan garis biru vertikal.

Baca Juga : Intip Daftar Gaji Perawat di Indonesia Berdasarkan Tugasnya

Gaji pramugari Lion Air yang masih junior berkisar 2 – 3 juta per bulan. Sedangkan, pramugari berstatus senior memiliki gaji pokok berkisar 5 – 6 juta per bulan.

Gaji pramugari sebulan bila digabung dengan bonus, uang terbang, dan asuransi bisa mencapai 15 – 20 juta per bulan.

4. Gaji Pramugari Batik Air

Batik Air adalah maskapai kelas premium dengan fasilitas dan layanan menarik. Tiket dari maskapai ini cukup terjangkau dan dapat bersaing dengan harga tiket dari maskapai lain. Gaji pramugari Batik Air ditentukan berdasarkan jam terbang.

Setiap terbang, pramugari Batik Air junior mendapat bayaran 40 ribu per jam. Selain itu, ada uang tambahan makan sebesar 15 – 45 ribu setiap harinya.

Rata-rata pramugari terbang 6 jam setiap harinya sehingga sehari dalam sehari dapat gaji terbang sebanyak 240 ribu. Umumnya, pramugari Batik Air dalam seminggu bisa 4 hari terbang.

Gaji pokok pramugari di maskapai Batik Air sebesar 3 juta per bulan. Apabila gaji pokok dijumlahkan dengan uang terbang dan uang makan, maka gaji pramugari Batik Air bisa mencapai 7,5 – 10 juta per bulan.

5. Gaji Pramugari Citilink

Maskapai Citilink menyediakan layanan penerbangan domestik yang luas dengan harga terjangkau. Pramugari Citilink biasa mengenakan seragam berwarna hijau dan lime. Gaji pramugari Citilink terdiri dari gaji pokok, uang terbang, makan, dan fasilitas pendukung lain.

Gaji pokok pramugari Citilink junior sebesar 2 – 3 juta per bulan, sedangkan pramugari senior mencapai 5 juta per bulan. Apabila gaji pokok digabung uang terbang, makan, dan fasilitas pendukung lain, gaji pramugari Citilink per bulan bisa mencapai 20 juta per bulan.

Itulah penjelasan mengenai beberapa daftar gaji pramugari berdasarkan maskapai, jadi tertarik untuk menjadi pramugari ?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :