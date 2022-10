Berapakah Gaji Pilot Pesawat Terbang? Ini Daftar Lengkapnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pilot merupakan salah satu profesi yang banyak diminati. Banyak diantara kita yang memiliki cita-cita sebagai pengemudi pesawat ini. Salah satu daya tarik dari profesi ini yaitu, gaji pilot yang dinilai besar. Namun, sebenarnya berapa gaji pilot? Temukan jawabannya pada penjelasan di bawah ini.

Berapa Gaji Pilot di Indonesia?

Di Indonesia, gaji pilot per bulan berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa tergantung pada jenjang karirnya atau tergantung dari maskapainya. Berikut penjelasan lengkapnya.

Berdasarkan jenjang karir

Jika dilihat dari jenjang karirnya, berikut gaji pilot Indonesia.

1. Second officer

Second officer atau SO merupakan jenjang karir untuk pilot yang baru lulus sekolah pilot. Umumnya, pilot yang menjabat sebagai SO baru boleh menerbangkan pesawat kecil saja dan harus didampingi kapten. Pilot yang menempati posisi ini memiliki gaji sekitar 15-20 juta.

2. First officer

Jenjang karir selanjutnya yaitu fist officer atau FO. Seorang pilot yang menduduki posisi ini bertugas menerbangkan pesawat bersama supervisi dari kapten atau komandan penerbangan. Gaji pilot pesawat yang menduduki posisi ini sekitar 30-40 juta.

3. Kapten atau komandan

Seorang pilot yang berada di posisi kapten memiliki tugas mengawasi co-pilot atau FO dalam menerbangkan pesawat dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi ketika penerbangan berlangsung. Gaji pilot yang berperan sebagai kapten sangat tinggi, bahkan bisa lebih dari 40 juta.

Berdasarkan maskapai

Sementara itu, jika dilihat dari maskapainya, berikut gaji pilot Indonesia yang perlu diketahui.

1. Gaji Pilot Garuda Indonesia

Pada tahun 2018 lalu, Garuda Indonesia diketahui menginformasikan penghasilan total pilot pemula mencapai Rp 60 juta. Penghasilan tersebut akan terus meningkat sesuai jam terbangnya. Bahkan, pilot Garuda yang sudah senior bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp 100-150 juta.

2. Gaji Pilot Citilink

Gaji pilot Citilink juga cukup tinggi. Bahkan, untuk pilot junior bisa mendapatkan gaji sekitar Rp 15-20 juta per bulan. Pendapatan tersebut akan terus meningkat seiring dengan pengalaman dan jenjang karirnya.

3. Gaji Pilot Lion Air

Lion Air merupakan salah satu maskapai yang ada di Indonesia. Pilot Lion Air mendapatan gaji sekitar 45 juta per bulan. Akan tetapi, gaji tersebut sangat bergantung pada kinerja dari yang bersangkutan.

4. Gaji Pilot Sriwijaya

Gaji pilot maskapai Sriwijaya kurang lebih Rp 50 juta ke atas. Selain gaji, pilot Sriwijaya juga mendapatkan sejumlah fasilitas menarik.

Negara dengan Gaji Pilot Tertinggi di Dunia

Perlu diketahui bahwa pilot setiap negara memiliki gaji yang berbeda. Berikut ini sejumlah negara yang memiliki gaji pilot tertinggi di dunia.

1. China

Di posisi pertama ada Cina sebagai negara dengan gaji pilot pesawat tertinggi. Di negara tirai bambu, pilot mendapatkan gaji sekitar US$ 25 ribu per bulan. Para pilot di negara tersebut juga berhak atas bonus di akhir kontrak senilai US$80 ribu.

2. Belanda

Negara lain yang dapat menggaji pilot dengan nominal besar yaitu Belanda. Gaji pilot di negara ini mencapai 50.000 Euro untuk pilot junior dan sekitar 256.700 Euro untuk kapten yang sudah berpengalaman.

3. Prancis

Air France merupakan maskapai nasional milik Prancis. Pilot senior yang bekerja di maskapai ini bisa mendapatkan gaji sekitar 280.000 Euro atau sekitar Rp3,2 miliar per tahun.

Itulah penjelasan seputar gaji pilot di Indonesia dan di dunia. Nominal tersebut hanyalah sebuah estimasi dan mungkin akan berbeda tergantung situasi dan kondisi saat ini.

