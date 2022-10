Kerennya 8 Museum Ilusi Terbaik di Dunia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Ada banyak jenis museum di dunia, salah satunya adalah museum ilusi.

Tapi dari sekian banyak museum ilusi, ada beberapa di antaranya yang masuk kategori sebagai museum ilusi terbaik di dunia.

Penasaran dimana saja? Berikut daftarnya :

1. New Delhi, India

Museum of Illusions terletak di jantung kota Delhi, Connaught Place (Dekat Gerbang Keluar Stasiun Metro Rajiv Chowk Nomor 8). Ini adalah museum ilusi optik pertama di India yang menawarkan pengalaman interaktif, imersif, dan menyenangkan. Tempat yang sempurna untuk pencari petualangan dalam ruangan!

2. Kota New York, AS

Museum of Illusions di New York cukup menarik! Museum ini terletak di wilayah West Village Manhattan yang cantik, yang dihiasi dengan arsitektur bersejarah dan restoran trendi. Anda tidak dapat melewatkan mengunjungi museum sambil menjelajahi wilayah yang indah ini.

3. Instanbul, Turki

Di Istanbul, Anda akan menemukan Museum of Illusions di jalan yang terkenal, Istiklal Caddesi. Tempat ini merupakan pusat wisata dan dihiasi dengan beberapa atraksi menarik termasuk Taksim Square dan Galata Tower. Lebih dari 60 ilusi museum adalah pilihan tepat untuk liburan keluarga yang menyenangkan!

Baca Juga : Pabrik Indarung I Semen Padang Dipersiapkan jadi Museum

4. Dubai, Uni Emirat Arab

Museum Ilusi lain yang patut dikunjungi di lingkungan Al Hamriya Dubai. Terletak di sepanjang pusat wisata Dubai Creek, yang menjadikannya tempat keluarga dan petualangan yang sempurna.

5. Kairo, Mesir

Kunjungan ke Museum of Illusions dianjurkan untuk orang-orang yang mengunjungi Kairo. Lokasi utama museum menjadikannya objek wisata yang wajib dikunjungi di kota piramida. The Infinity Room of Mirrors di sini cukup membingungkan!

6. Busan, Korea Selatan

Tambahkan Museum of Illusions ke rencana perjalanan Anda jika Anda menjelajahi kota cantik Korea Selatan, Busan. Lokasi museum ini cukup menarik dan ada beberapa museum terkemuka lainnya juga.

Baca Juga : Melancong ke Museum Batu Bara Bukit Asam (PTBA) di Muara Enim

7. Budapest, Hungaria

Terletak di jantung kota Budapest yang bersejarah, Museum of Illusions penuh dengan ruang ilusi dan teka-teki yang menarik. Seseorang dapat menguji kemampuan memecahkan teka-teki mereka di sini. Ini adalah salah satu atraksi yang harus dikunjungi di kota.

8. Athena, Yunani

Jika Anda berada di Athena, pastikan untuk mengunjungi Museum of Illusions yang terletak di jantung kota bersejarah. Museum ini akan menguji pengetahuan Anda tentang Lapangan Monastiraki dan semua reruntuhan bersejarah lainnya di kota seperti Acropolis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :