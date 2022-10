Deretan Promo Diskon Kuliner 10.10, Ada Starbucks hingga Pizza HUT

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Merayakan tanggal kembar 10.10 sejumlah tenant kuliner memberikan promo diskon spesial untuk jualannya.

Tentu saja, ini menjadi kabar gembira bagi Anda pecinta kuliner.

Berikut daftar promo diskon yang bisa Anda dapatkan spesial hari ini di 10.10

1. Gokana

Siap-siap untuk menang banyak di 10.10 besok dengan promo PERFECT DEALS di @gokanaresto, MAKAN BER-4 CUMA 100RB* aja!!

Yuk Gokana-san jangan sampai ketinggalan promo ini yang bisa kamu dapatkan dari 9-11 Oktober 2022 di semua outlet Gokana Ramen & Teppan di kotamu! Janjian sama bestie / ayang / keluarga kamu sekarang yuk!

*Syarat & ketentuan :

- Promo berlaku untuk makan ditempat, take away, dan delivery 14084

- Tidak dapat digabung dengan promo lainnya

- Berlaku untuk semua pembayaran

- Promo berlaku selama persediaan masih ada

- Harga belum termasuk pajak restoran

- Periode promo: 9-11 Oktober 2022

2. PSP

PSP CUMA 10.000

Promo LIMITED EDITION ini khusus untuk 50 orang pertama yang beli PSP secara Dine In/ TAW. Catat tanggalnya dan cus ajakin temen-temen kamu buat nikmati PSP hanya 10.000!

Syarat & Ketentuan:

1. Promo PSP Rp10.000,- hanya tersedia di tanggal Senin, 10 Oktober 2022 dari jam 10.00 s.d 14.00 WIB.

2. Promo hanya berlaku untuk pembelian Take Away (TAW) di outlet Ayam Blenger PSP.

3. Setiap konsumen hanya berhak membeli maksimal 1 porsi PSP (nasi) Lv 0-1 seharga Rp10.000,- (sebelum PB1), tanpa minimum pembelian.

4. Setiap konsumen hanya memiliki maksimal 1x kesempatan membeli 1 porsi PSP (nasi) Lv 0-1 seharga Rp10.000,- (sebelum PB1).

5. Promo hanya tersedia untuk 50 konsumen pertama.

6. Promo PSP Rp10.000,- tidak bisa digabungkan dengan promo lainnya.

3. Dominos Pizza

LASH SALE menuju 10.10 GUYSSS!! Medium Pizza HANYA Rp.1010,*

Order 1 Medium Best Seller Gochujang Beef Blast/ Chicken Kebab / Ultimate Meat Overload / American Cheeseburger/ Cheese Mania/ Meatzza/ Chick. Lover/ Chick.Truffle GET Med. HT Pizza ke-2 HANYA Rp.1010,- ( Topping: Beef Delight/Margherita).

4. Warung Steak and shake

Nih promo khusus buat kamu yang beli langsung di outlet bisa dapatin harga spesial! Buat pecinta Chicken Steak atau Sirloin Steak wajib banget beli karena promo kali ini lengkap banget.⁣

Syarat dan Ketentuan:⁣

- Promo berlaku dari tanggal 3 - 10 Oktober 2022⁣

- Promo berlaku selama jam operasional outlet⁣

- Promo khusus pembelian langsung di outlet baik dine in maupun take away (berlaku kelipatan)⁣

- Harga sudah termasuk pajak⁣

- Khusus Milkshake Spesial boleh pilih varian favoritmu⁣

- Promo berlaku di seluruh outlet Waroeng Steak & Shake⁣

5. Sushi Tei

Hai Sushi Tei Lovers,

Are you curious what is going to be on 10.10?

Get your special price Volcano Roll.

Save the date and turn on notifications for update

6. McDonalds

Diskon kilat McDonalds hanya berlaku harii ini saja.

Kejutan Diskon Kilat 10.10

Mau traktiran lebih hemat? Tunggu kejutan Diskon Kilat 10.10 yang hanya berlaku satu hari di Aplikasi McDonald's. Buruan download aplikasinya dan registrasikan diri kamu untuk nikmati diskonnya.

7. Pizza Hut Delivery

Cuma di 10.10 bisa dapat 2 Deluxe Pizza ukuran personal cuma 50ribu aja loh. Dengan 4 topping lezat yg lebih yummy dan creamy.

Ada, Deluxe Smoked Beef, Duo Meat BBQ, Deluxe Chicken Delight dan Spicy Beef.

8. Sushi Go

SUSHIGO! SPOOKY deal is back!

We are maki-ng all sushi worth 10k/plate! Here are the informations you need to know:

1. Only available on the 10th October, 2022 (all day) on ALL OUTLETS!

2. 10k/Plate for all sushi (sashimi excluded)! (Before tax and service)

3. Available for Dine in only!

4. Dine in duration is 90 minutes

Don't miss this chance, and let’s have a SPOOK-tacular Sushi Party, SUSHIGO Lovers!

9. Kataramen

Katarazen semua di 10.10 ini, BUY 1 GET 1 ALL MAIN COURSE khusus BESOK AJA!

Kamu cukup follow @kataramen.id dan post di stories pas di Kataramen buat redeem promonya CUAN ABIS KAN!

Promonya berlaku di seluruh outlet Kataramen loh! Yuk JANGAN SAMPAI KELEWATAN, langsung aja diSERBU besok!



10. Starbucks

DISKON MINUMAN DI 10.10, PASTI AMPUH HILANGKAN JENUH

Kalo ada tanggal kembar menyapa, selalu ada yang bikin diri bahagia. Apalagi cuma di hari ini, beli minuman apapun ukuran Grande bisa dapet minuman lagi cuma IDR 10K!

Jangan lupain sesuatu, karena Grab ada diskon kilat untuk diserbu! Langsung aja jajan yang kamu mau dan nikmati potongan hingga 50% saat pemesanan.

