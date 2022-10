Jakarta Kulinary Edition 2022 Hadirkan Cita Rasa Khas Indonesia dan Western

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kuningan City Mall kembali menghadirkan program kuliner yang dikemas dalam Jakarta Kulinary Edition dengan mengusung tema Delicious Culinary.

Dihelat mulai tanggal 12 September hingga 6 November 2022, Jakarta Kulinary Edition menghadirkan beragam makanan dengan cita rasa yang autentik. Juga, ada konten kejutan yang turut ditonjolkan Jakarta Kulinary Edition kali ini.

Christopher Hardja selaku Center Director Kuningan City Mall menjelaskan bahwa mempersembahkan beragam pilihan program kuliner, di mana para pengunjung setia Kuningan City Mall akan dimanja dengan berbagai cita rasa terbaik khas Indonesia hingga Western.

Menurutnya, mereka juga mempersembahkan activity spesial edisi Halloween.

"Dengan terselenggaranya Jakarta Kulinary Edition, Kuningan City Mall berharap dapat terus menjadi lokasi pilihan bagi para pengunjung untuk berkuliner di kawasan Jakarta. Kuningan City Mall akan terus menyajikan beragam pilihan kuliner melalui tenant-tenantnya." paparnya.

Berikut rangkaian keseruan program yang dapat dinikmati seluruh pengunjung:

FOODEALS, 12 September – 6 November

ALL YOU CAN TR’EAT’S, 19 September – 2 Oktober

10 TO 10, 10 Oktober

ROCKTOBER, 3 Oktober – 6 November

STREET FOOD FESTIVAL, 12 September – 25 September

INDONESIA CAT SHOW, 17 – 18 September

KYB PRODUCT LAUNCHING, 26 September

SWEET DEALS, 26 September – 2 Oktober

#KCKUISINE RECOOK BY THE COOK, 26 September – 9 Oktober

DJAKARTA COFFEE’S RUN, 1 Oktober

BURGERFEST, 29 Oktober

TT1320, 29 Oktober

HALLOWEEN RIDE, 30 Oktober

ZOMBIE RUN, 30 Oktober

TREATS AND TR’EAT’S, 29 – 30 Oktober

