Wisatawan Indonesia Jadi Terbesar Kedua di Genting Malaysia

Bisnis.com, GENTING HIGHLAND - Pengelola hotel dan resort Ion Delemen Genting Highland, Malaysia menyebutkan sampai saat ini wisatawan asal Indonesia menjadi penyumbang kedua kunjungan ke daerah tersebut.

General Manager Hotel Grand Ion Delemen, Genting Highland Malaysia, Tee Yih Fung menjelaskan rerata kunjungan asal Indonesia adalah dari perusahaan yang ingin melakukan gathering atau meeting.

"Indonesia jadi pengunjung terbesar kedua di Genting Highland hingga kini, dari perusahaan biasanya insentif trip untuk karyawan dan meeting. Tapi kalau yang pengunjung biasa lebih banyak datang pribadi," ujarnya di Genting Malaysia, Rabu (28/9/2022).

Menurutnya dengan kondisi itu, ada peluang yang bisa diambil oleh para pelaku usaha pariwisata atau travel agen, dengan menyiapkan paket-paket wisata menarik ke Genting.

Misalnya berlibur ke Genting Theme Park dan menaiki cable car atau kereta gantung. Lalu ada juga obyek wisata lainnya seperti usaha ternak madu Beefarm, dan ada juga taman strawbery yang bisa didatangi pengunjung dan keluarga.

Untuk mendorong wisata ke daerah itu, pihaknya menggandeng pebisnis dari Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies atau Asita, dengan melaksanakan MoU.

"Kami harap dengan kerjasama ini, tidak hanya kunjungan ke Genting Highland yang meningkat, tetapi bisnis travel agen akan kembali hidup seperti sebelum pandemi covid," ujarnya.

Ketua Asita Riau Dede Firmansyah mengatakan memang sebelumnya belum ada paket kerjasama antara travel agen Riau dengan Genting. Karena itu diharapkan sinergi ini bisa membantu para pengusaha wisata kembali bersemangat menjalankan bisnis.

Menurutnya dengan paket ini, tidak hanya bisa menawarkan paket wisata liburan, tetapi juga paket lainnya seperti paket perusahaan dan paket pendidikan.

"Ada banyak penawaran yang kami dapatkan dari program ini, semoga teman-teman agen bisa memanfaatkan kerjasama ini sebaik-baiknya."

