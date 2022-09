Tips Liburan Akhir Pekan Express di Singapura

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Singapura telah membuka perbatasan kunjungan ke luar negeri, sejak tanggal 1 April 2022.

Dengan dibukanya perbatasan itu, banyak turis Indonesia yang berlibur ke sana.

Sandra Darmosumarto, Public Relation Sr. Manager, tiket.com, mengatakan, Singapura yang saat ini menjadi salah satu destinasi favorit Sobat Tiket.

Antusiasme ini turut mendorong pertumbuhan yang signifikan bagi tiket.com di 2022 untuk tingkat transaksi berbagai produk liburan ke mancanegara mulai dari transportasi, akomodasi hingga atraksi wisata. Hal ini sekaligus menjadi bukti besarnya antusiasme

masyarakat untuk kembali explore berbagai destinasi wisata internasional.

Jika Anda salah satu orang yang ingin liburan ke sana, berikut tips seru berwisata express di Singapura, baik bersama pasangan, sahabat, maupun keluarga dari Tiket.com berikut ini.

1. Nikmati cita rasa kuliner khas lokal dan ikonik di Singapura

Sungguh mudah menemukan surga kuliner di Singapura. Ajak sahabat atau pasangan untuk eksplor berbagai destinasi kuliner ikonik, seperti Liao Fan Hawker Chan yang menyuguhkan Chicken Rice mahakarya Chef pemenang berbagai penghargaan kuliner prestisius, kenikmatannya sudah diakui di level dunia dengan memegang predikat The World's First Hawker Awarded One Michelin Star.

Kemudian jangan lupa bersantap menu lengkap di Hajjah Maimunah yang menghadirkan cita rasa khas Melayu, tentunya akan menggoyangkan lidah. Bagi pecinta ice cream jangan lewatkan One Dollar Ice Cream yang tersohor. Meski kini harganya sudah tidak 1 SGD, ice cream lembut dibalut roti tawar ini sungguh nikmat terutama setelah menjelajah berbagai pusat perbelanjaan di kawasan

Orchard Road.

2. Eksplor ragam destinasi seru

Ciptakan memori baru dengan melakukan berbagai kegiatan yang telah dirindukan, misalnya habiskan waktu di Fort Canning Park yang terdiri dari 9 (sembilan) taman dengan cerita sejarah, tempat ini juga kayak dijadikan area foto karena penampilannya yang instagramable. Chinatown untuk jelajahi kuil tradisional dan bersantai di berbagai bar trendi.

Penuhi hasrat berbelanja di Orchard Road dan bawa pulang beragam oleh - oleh di Little India di Serangoon Road. Satu yang tak boleh dilewatkan, kunjungi Madame Tussauds Singapore, untuk berpose dengan selebriti papan atas, musisi legendaris, dan tokoh politik kelas dunia.

3. Istirahat nyaman dan lelap di akomodasi terkemuka

Setelah menjelajahi Singapura, tentu perlu beristirahat di hotel yang nyaman, tiket.com menawarkan banyak pilihan hotel untuk liburan bersama keluarga ataupun kerabat juga pasangan. Salah satu rekomendasi hotel yang nyaman untuk istirahat lelap tetapi memiliki ragam fasilitas unik adalah Days Hotel & Ramada by Wyndham Singapore at Zhongshan Park yang berlokasi di Beach Road dengan jarak 5 menit berjalan kaki dari pusat perbelanjaan Zhongshan Mall.

Fasilitas seperti akses langsung ke shopping mall hingga transportasi gratis ke Novena MRT Station pun disiapkan demi kenyamanan tamu menginap. Hotel ini telah memiliki label Tiket Clean sehingga tidak perlu ragu dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh hotel.

“tiket.com hadir sebagai one-stop solution untuk perjalanan domestik maupun mancanegara, Sobat Tiket bisa merencanakan perjalanan dengan lengkap melalui tiket.com, mulai dari transportasi, akomodasi dan beragam aktivitas. Kami juga ingin menghimbau para wisatawan untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai regulasi perjalanan dan protokol

kesehatan yang berlaku demi kenyamanan dan keamanan bersama,” tutup Sandra.

