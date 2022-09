Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Penghargaan Maskapai Penerbangan Dunia 2022 yang digelar Skytrax merilis 20 maskapai penerbangan terbaik di dunia tahun 2022.

Tahun ini, maskapai terbaik dinobatkan pada Qatar Airways, disusul oleh Singapore Airlines.

Selanjutnya, peringkat ketiga diraih Emirates, disusul ANA All Nippon Airways keempat, dan Qantas Airways di posisi kelima. Maskapai terbaik ini dipilih dari lebih dari 350 maskapai yang termasuk dalam hasil survei.

Baca Juga : Bandara Sepi Penumpang, Kemenhub Koordinasi Maskapai dan Pemda

Qatar Airways meraup sembilan penghargaan, bersaing dengan Singapore Airlines yang juga menerima sembilan penghargaan. Di Amerika Utara, Delta Air Lines sukses di Amerika Utara, memenangkan enam penghargaan. Di Eropa, Turkish Airlines mendominasi, menerima empat penghargaan termasuk gelar Best Airline in Europe yang sangat kompetitif.

Vistara dari India adalah pemenang utama lainnya, menerima dua penghargaan, Maskapai Penerbangan Terbaik di India dan Asia Selatan dan Layanan Staf Maskapai Penerbangan Terbaik di India dan Asia Selatan.

airBaltic merayakan kesuksesan di World Airline Awards 2022 untuk pertama kalinya, menerima penghargaan untuk Maskapai Terbaik di Eropa Timur, Maskapai dengan Peningkatan Terbaik di Eropa, dan Staf Maskapai Terbaik di Eropa Timur.

Berikut daftar 20 maskapai terbaik di dunia tahun 2022 dikutip dari laman resmi Skytrax.

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Emirates

4. ANA (All Nippon Airways)

5. Qantas Airways

6. Japan Airlines

7. Turkish Airlines

8. Air France

9. Korean Air

10. Swiss International Air Lines

11. British Airways

12. Etihad Airways

13. China Southern Airlines

14. Hainan Airlines

15. Lufthansa

16. Cathay Pacific

17. KLM

18. EVA Air

19. Virgin Atlantic

20. Vistara

Qantas is Australia's flag-carrier and No.5 on this year's list. Tino Plunert/dpa/picture-alliance/AP

World's Best Cabin Staff

Singapore Airlines

World's Best Airline Cabin Cleanliness

ANA All Nippon Airways

World's Best Independent Airport Lounge

Plaza Premium

World's Best Business Class Lounge

Virgin Atlantic

World's Best Leisure Airline

SunExpress

World's Best Low-Cost Airline/Best Low-Cost Airline in Asia

AirAsia

Best Low-Cost Airline in Europe

Ryanair

Best Low-Cost Airline in North America

Southwest Airlines

Best Low-Cost Airline in Africa

FlySafair

World's Best Long Haul Low-Cost Airline

Scoot

World's Best in Class Airlines

The World Best First Class Airline: Singapore Airlines

The World's Best Business Class Airline: Qatar Airways

The World's Best Premium Economy Class Airline: Virgin Atlantic

The World's Best Economy Class Airline: Emirates

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : maskapai penerbangan maskapai maskapai baru