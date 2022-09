Simak 5 Negara Terkaya di Dunia, Siapa yang Nomor Satu?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Negara terkaya di dunia memiliki beberapa indikator yang membuat negara tersebut menjadi negara terkaya. Salah satu sumber pencatat kekayaan suatu negara baru-baru ini merilis daftar negara terkaya di dunia.

Daftar ini dihimpun berdasarkan indikator pendapatan domestik bruto (PDB) hingga pendapatan per kapita. Lalu, negara mana sajakah yang masuk dalam daftar negara paling kaya di dunia? Adakah Indonesia di dalamnya? Simak urutannya berikut ini.

Negara Terkaya di Dunia 2022

Luksemburg

Luksemburg memang bukan negara dengan luasan terbesar di Eropa, tapi siapa sangka bahwa negara ini mampu mengukuhkan diri sebagai negara terkaya di dunia. Negara dengan luas 2.586 km2 dan jumlah penduduk 632.275 ini mendapatkan kekayaannya melalui sektor keuangan dan industrinya

Selain itu negara ini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik. Luksemburg merupakan negara terkaya di dunia dengan PDB US$ 118.503,6 per kapita, sedikit turun dari sebelum pandemi yang bisa menyentuh angka PDB US$ 119.415,5 per kapita.

Irlandia

Urutan negara terkaya di dunia berikutnya yaitu Irlandia. Irlandia merupakan negara dengan 5 juta penduduk yang mencatatkan rekor sangat baik untuk pertumbuhan ekonominya meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Negara ini bergantung pada industri logam dan produk makanan yang terkenal seperti bir. Selain itu, pendapatan yang sangat besar juga diperoleh dari jasa keuangan.

Faktor lain yang menyebabkan Irlandia sebagai negara terkaya karena pajaknya sangat memanjakan perusahaan yang ingin berinvestasi di sana. Tercatat pendapatan domestik bruto Irlandia sebesar US$ 111.360 per kapita.

Singapura

Walaupun negara yang luasnya hampir sama dengan Jakarta ternyata mampu membuktikan bahwa negara tersebut menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Singapura merupakan negara yang berorientasi kepada perdagangan, manufaktur, dan jasa keuangan melalui beberapa cara.

Contohnya, ekspor yang dilakukan untuk banyak produk didukung oleh pelabuhannya sebagai persinggahan kapal pengangkut barang menjadikan Singapura bisa meraup banyak keuntungan melalui keuntungan modal dan dividen bebas pajaknya.

Meski begitu, Singapura termasuk negara yang terdampak pandemi karena kekayaannya menurun dari yang sebelumnya sebanyak US$ 102.573,4 per kapita.

Qatar

Qatar sudah diprediksi akan menjadi negara yang meningkat kekayaannya karena akan berperan sebagai tuan rumah event olahraga terbesar di dunia yaitu Piala Dunia 2022. Hal ini tentu saja mendatangkan minat banyak perusahaan untuk menjadi sponsor dan menginvestasikan dananya di Qatar sehingga perekonomiannya melesat.

Selain itu, industri andalan dari negara Qatar yaitu pertambangan terutama minyak, gas, dan petrokimia yang dihasilkan masih sangat tinggi. Hal tersebut membuat tingkat kekayaan warga negaranya pun masih sangat tinggi.

Qatar berhasil mempertahankan tingkat kekayaan dan perkembangan ekonominya selama masa pandemi ini. Tingkat PDB Qatar sebesar US$ 100.037 per kapita.

Swiss

Swiss biasanya terkenal sebagai negara yang membuat penduduknya bahagia. Salah satu hal yang membuat warga Swiss bahagia yaitu karena kekayaan yang cukup tinggi. Bahkan, menurut data, sekitar 14,9% populasi orang dewasa Swiss memiliki aset yang bernilai lebih dari US$ 1.000.000.

Pendapatan Swiss sebagian besar berasal dari pertambangan seperti permata dan logam mulia. Kemudian diikuti oleh obat-obatan, mesin, dan pariwisata, tidak heran karena Swiss merupakan negara yang sangat indah bentang alamnya. Nilai PDB Swiss sendiri mencapai US$ 78.112 per kapita.

Itulah 5 negara terkaya di dunia. Indonesia sendiri masih terlampau jauh dibandingkan negara tersebut dan hanya menempati peringkat 97 negara terkaya di dunia.

