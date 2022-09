Deretan Negara Terindah di Dunia, Indonesia Nomor 1

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah studi dari situs money.co.uk yang dilakukan menentukan peringkat 50 negara terindah di dunia dengan menganalisis jumlah keajaiban alam di setiap lokasi, mulai dari terumbu karang dan hutan hujan tropis hingga gunung berapi, gletser, dan lainnya.

Berada di urutan teratas sebagai tempat terindah di dunia adalah Indonesia, yang memiliki skor keindahan alam 7,77 dari 10. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 17.000 pulau.

“Dan di lepas pantai pulau-pulau ini, Anda akan menemukan lebih dari 31.000 mil persegi terumbu karang, penuh dengan kehidupan, banyak di antaranya dapat dijelajahi dari provinsi populer Bali,” kata editor personal finance Money.co.uk, Sal Haqqi.

Beberapa keindahan alam lain yang mendorong Indonesia ke urutan teratas daftar termasuk Taman Nasional Komodo (Situs Warisan Dunia UNESCO), Sumatra (yang ditutupi dengan hutan tropis) dan Kalimantan (rumah bagi suaka orangutan).

Kedua dalam daftar tempat terindah di dunia: Selandia Baru, yang memiliki skor keindahan alam 7,27 dari 10 dan dikenal dengan puncak gunung, perbukitan dan sejumlah gletser dan gunung berapi aktif. Tidak mengherankan bahwa begitu banyak film—termasuk The Lord of the Rings—telah difilmkan di sini.

Selanjutnya adalah Kolombia, yang mendapat skor 7,16 dari 10 pada skala kecantikan alami. Seperti Indonesia dan Selandia Baru, Kolombia memiliki garis pantai yang panjang. Ini juga memiliki lanskap yang bervariasi, dari Amazon hingga Andes.

Terlepas dari garis pantai Pasifik dan Atlantik yang panjang, serta segudang atraksi alam dan taman nasional mulai dari Grand Canyon hingga Yellowstone, Amerika Serikat tidak berhasil masuk 10 besar. Dengan skor 6,04 dari 10, negara ini peringkat nomor 12. Negara-negara yang mengungguli AS berkisar dari Meksiko (di nomor 5) hingga Prancis (di nomor 8).

Berikut daftar 50 negara terindah di dunia yang harus Anda kunjungi dalam wish list Anda versi dari Forbes.

Indonesia New Zealand Kolombia Tanzania Meksiko Kenya India Prancis Papua New Guinea Comoros Ekuador Amerika Serikat Vanuatu Jepang Solomon Islands Itali Filipina Peru Australia Costa Rica Norwegia Argentina Grenada Malaysia Tonga Iran Saint Vincent & the Grenadines Saint Kitts & Nevis Chile China Samoa Bolivia Nicaragua Eritrea Jamaica Cape Verde Greece Thailand Venezuela El Salvador Myanmar Uganda Iceland Russia Dominican Republic Switzerland Northern Mariana Islands Haiti Panama Sweden

