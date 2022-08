Ini Strategi Makan di Restoran All You Can Eat Hingga Kenyang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Tempat makan all you can eat merupakan restoran yang makanan di dalam menunya bisa Anda makan sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan dengan merogoh kocek yang lumayan tinggi.

Namun, keuntungan itu harus dibayar mahal ketika Anda tidak bisa menghabiskannya, biasanya restoran akan memberikan denda sebanyak berapa berat makanan sisa yang tidak Anda habiskan di meja.

Oleh karena itu, Anda harus memiliki strategi sebelum menuju medan perang makanan tersebut untuk tetap berhemat, puas dan tidak rugi.

Ini 10 strategi sebelum Anda menuju restoran all you can eat yang dilansir savethestudent.org:

1. Temukan Resto Dengan Penawaran Terbaik

Jika Anda tinggal di kota besar, kemungkinan besar Anda akan memiliki beberapa restoran all you can eat dengan beragam pilihan.

Pilihlah berdasarkan makanan, harga, dan nilai, untuk menyesuaikan dengan kantong serta keinginan Anda dalam hal menu makanan yang disajikan.

2. Baca Catatan Kecil Resto

Ada baiknya juga membaca cetakan kecil tentang apa yang termasuk dalam kesepakatan makan sepuasnya, dan apa yang tidak. Hal ini sebagai antisipasi agar Anda tidak berjumpa dengan kejutan yang buruk, seperti tagihan yang membengkak.

3. Pilih Restoran yang Sesuai Dengan Selera Makanan Anda

Percuma jika Anda datang ke restoran all you can eat dengan makanan yang tidak bisa dimakan oleh Anda sedikit pun

Sebagai contoh, Anda adalah seorang yang tidak menyukai susi, maka dari itu Anda tidak boleh memaksakan untuk mengunjungi resto all you can eat ini.

Perlu diingat, jangan terpengaruh oleh rasio volume harga terhadap makanan yang luar biasa jika Anda tidak terlalu tertarik dengan masakannya.

4. Berpakaianlah Dengan Tepat

Tidak ada gunanya mengenakan celana jeans yang hampir membuat Anda tidak bisa bernafas sama sekali, karena hal ini dapat merepotkan Anda saat makan makanan yang super banyak. Maka dari itu, kenakan celana berpinggang elastis.

5. Berolahraga sebelum pergi ke prasmanan sepuasnya

Sedikit latihan yang baik dalam persiapan untuk menyambut jamuan besar akan membuat darah Anda terpompa dan memberi metabolisme permulaan, yang berarti Anda akan lebih siap daripada seseorang yang tidak berolahraga dulu sebelum pergi ke restoran all you can eat.

6. Makan Semua Variasi Menu Dengan Porsi Kecil

Pada poin ini bisa jadi opsional, untuk Anda yang ingin mencoba semua menu dengan nikmat dan rasa monoton.

Hal ini perlu dilakukan untuk memberi Anda kesempatan mencari tahu menu yang rasanya paling enak, lalu Anda bisa kembali mengambilnya jika itu yang terbaik.

7. Makan Sup atau Salad Sebagai Permulaan

Menggunakan ruang perut yang berharga untuk sesuatu seperti sup atau salad mungkin tampak seperti sia-sia, tetapi ini sebenarnya sangat penting untuk mempersiapkan tubuh Anda saat mengisinya dengan sangat banyak makanan.

Hal ini juga terdapat landasan ilmiahnya, dengan kandungan air yang tinggi dari sup dan salad membuatnya sangat mudah untuk dicerna oleh perut Anda sehingga tidak akan ada masalah ketika memakannya sebagai permulaan.

8. Setelah Hidangan Permulaan, Mulailah Dengan Pilihan Makanan Mahal

Ini adalah strategi penting untuk makanan di resto all you can eat, karena dengan memakan makanan yang mahal Anda berarti membuat uang yang dikeluarkan tidak sia-sia.

Contoh yang baik adalah king prawn atau salmon, yang biasanya merupakan menu paling mahal di restoran. Jika Anda bukan penggemar makanan laut, sendi daging juga merupakan suguhan yang mahal.

9. Hindari Minuman Bersoda

Hal yang harus dihindari adalah minuman bersoda, karena minuman ini dapat membuat perut Anda kembung lebih mudah dan membuat Anda lebih cepat kenyang.

10. Kurangi Ketidaknyamanan Setelah Makan

Hampir kebanyakan orang akan merasa tidak nyaman setelah makan berlebihan, sehingga membuat perut kembung hingga mual.

Sebagai tips, konsumsi permen mint atau teh peppermint membantu pencernaan, serta menenangkan perut, mengurangi kembung dan menyembuhkan mual.

