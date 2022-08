Wisata di Negara Konflik: Seorang Turis Tak Sengaja Bongkar Lokasi Persembunyian Senjata Tentara Rusia

Bisnis.com, SOLO - Mungkin inilah salah satu alasan mengapa negara yang sedang berkonflik harus membatasi kegiatan wisata mereka.

Dilansir dari Unilad, seorang turis pria asal Rusia tak sengaja membongkar tempat persembunyian artileri tentara Kremlin.

Dalam sebuah foto yang beredar, seorang turis yang hanya mengenakan pakaian renang berfoto di dekat artileri Rusia.

Foto tersebut ia unggah di media sosial dan justru malah menjadi boomerang untuk negaranya.

Hal tersebut lantaran tentara Ukraina kini mengetahui di mana Rusia menyembunyikan sistem pertahanan udara S-400.

???? Russian tourists reveal S-400 air defense systems positioned near Yevpatoria. AD is active nearly every day in this area according to local authorities. Geolocation 45.180317, 33.232232 https://t.co/BCm5SChWHR pic.twitter.com/lcOv58Lyju