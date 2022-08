Deretan 10 Maskapai dengan Tiket Pesawat Termahal, Fasilitas Mewah!

Bisnis.com, JAKARTA - Minggu ini, Emirates mengumumkan bahwa untuk penerbangan kelas utama, di mana maskapai ini menawarkan lebih banyak pilihan yang menggiurkan dibanding sebelumnya.

Mengutip dari Daily Mail Online pada Kamis (19/8/2022), penumpang yang membayar tiket kelas utama di Emirates Airlanes, maka dapat menikmati makanan mewah berupa kaviar sepuasnya. Penyajian hidangan ini menggunakan sendok Mutiara dengan minuman pelengkapnya adalah Dom Perignon Vintage Champagne.

Adanya pembaruan fasilitas ini merupakan bagian dari investasi Emirates sebesar US$2 miliar untuk 'meningkatkan pengalaman penumpang dalam penerbangannya,' Adapun, tambahan menu lainnya untuk penumpang kelas utama Emirates berupa menu makanan ringan bioskop, seperti popcorn asin, lobster roll serta lebih banyak hidangan seperti salmon goreng dan dada bebek panggang.

Disebutkan, bahwa tiket paling mahal Emirates berharga US$30.000 atau sekitar Rp446 juta untuk keberangkatan dari Los Angeles menuju Dubai . Untuk penerbangan kelas utama seharga US$30.000, Emirates menawarkan kemewahan kelas satu berupa Private Suite yang memungkinkan Anda duduk di kursi nyaman yang bisa diubah menjadi tempat tidur dan dilengkapi privacy doors yang dapat digeser sesuai keinginan.

Setiap Private Suite dilengkapi bioskop mini, mini bar pribadi, dan meja rias dengan amenity kit eksklusif dari Bvlgari. Jika ingin mencari suasana lain, Anda dapat menyegarkan diri di A380 Shower Spa atau berkumpul bersama keluarga, rekan bisnis, atau penumpang yang lain di A380 Onboard Lounge yang nyaman.

Meskipun, US$30.000 telah terbilang sangat mahal. Namun, ternyata masih harga tersebut bukanlah tiket penerbangan paling mahal di dunia. Di mana, Etihad Airways menjadi tiket termahal di dunia yang membanderol harga sebesar US$64.000 atau sekitar Rp953 juta untuk keberangkatan dari New York ke Abu Dhabi.

Tentunya, harga tiket ini sebanding dengan fasilitas mewah yang super nyaman akan diberikan untuk penumpang. Sebagai World’s Best First Class Airline tahun ini, Etihad Airways menawarkan layanan dan fasilitas mewah yang tidak dimiliki maskapai lain. Misalnya, penumpang akan diantar ke bandara dengan sopir pribadi dan memiliki akses ke ruang tunggu Etihad di JFK di mana pelayan pribadi akan membantu Anda dalam tugas apa pun yang Anda inginkan.

Untuk first class, Etihad Airways melakukan revolusi dengan menghadirkan dua jenis kabin bernama First Apartment dan First Suite. Jika terbang bersama pasangan/keluarga, Anda dapat menyatukan dua kabin yang bersebelahan dan membuat posisi kasurnya menjadi berdampingan.

Di setiap kabin terdapat televisi 24-inch berisi ribuan hiburan, make-up mirror dilengkapi travel bag keluaran Christian Lacroix yang berisi produk perawatan kulit dari Omorovicza, serta sajian fine dining persembahan inflight chef profesional.

Jika ingin menyegarkan badan, First Apartment menyediakan kamar mandi yang dapat Anda manfaatkan. Jika mencari penerbangan yang lebih private, First Suite adalah pilihan tepat. Setiap kabin di First Suite dilengkapi pintu yang dapat ditutup dan terdiri atas kursi eksklusif keluaran Poltrona Frau yang bisa dibentuk menjadi tempat tidur.

