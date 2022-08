Ini Daftar Promo Minuman HUT ke-77 RI Mulai dari Rp17.000-an

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah merek minuman menawarkan promo hari kemerdekaan untuk merayakan HUT ke-77 RI, mulai dari Rp17.000-an. Cek daftarnya!

Setelah mengikuti sederet perlombaan, minuman menjadi satu-satunya pilihan untuk melepas dahaga. Kali ini, masyarakat bisa menikmati promosi berupa potongan harga hingga diskon di bulan ini.

Ini rangkuman 5 promo minumum spesial HUT ke-77 RI:

1. Es Teh Indonesia

Es Teh Indonesia juga menawarkan promo merdeka yang berlaku hanya untuk hari ini, yakni 17 Agustus 2022. Adapun, daftar promo untuk wilayah dalam Pulau Jawa, antara lain Esteh Mango Greentea Rp12.000, Esteh Matcha Original Rp15.000, Esteh Nusa Berry Rp11.000, Esteh Lemonade Berry Rp11.000, dan Cokolateh Rp12.000.

2. Starbucks Indonesia

Berikutnya, ada Starbucks Indonesia yang memberikan promo hingga akhir Agustus 2022. Promo dengan tajuk Taste of Indonesia ini menawarkan Mung Bean Cream Frappucino dan Ice Mung Bean Late seharga Rp35.000 untuk 1 gelas dan Rp59.000 untuk pembelian dua gelas.

3. Street Boba

Minuman boba dengan merek Street Boba menawarkan diskon sebesar 17 persen untuk menu-menu favorit yang berlaku mulai 13 – 31 Agustus 2022. Tak hanya itu, promo ini berlaku kelipatan dan tidak ada batas, akan tetapi hanya berlaku untuk pemesanan secara online. Artinya, diskon 17 persen Street Boba ini tersedia di GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan Traveloka Eats.

Selain diskon 17 persen, Street Boba juga memberikan spesial promo serba Rp17.000 dengan 8 menu pilihan yang berlaku sejak 12 – 17 Agustus 2022. Berbeda dengan sebelumnya, promo serba Rp17.000 hanya berlaku untuk transaksi offline, yakni dine in dan take away. Beberapa menu yang dimaksud antara lain Hokkaido Choco, Shibuya Fresh Milk, Namba Kawaiipon, hingga Harajuku Milk Tea.

4. Xing Fu Tang Indonesia

Selanjutnya, ada Xing Fu Tang yang menawarkan promo dengan nama Paket 77 atau 2 menu dalam 1 kali pembelian sebesar Rp77.000. Selain itu, Xing Fu Tang juga menyediakan 2 menu spesial, yakni Es Kelapa Moka atau Es Klepon hanya Rp17.000

Kedua jenis promo ini berlaku hingga 21 Agustus 2022 dan berlaku untuk transaksi walk in, GoFood, dan GrabFood.

5. Kopi Lain Hati

Dalam menyambut hari kemerdekaan RI, Kopi Lain Hati menyediakan promo serba Rp17.000 yang berlaku hanya untuk offline. Promo serba Rp17.000-an ini mulai dari ek kopi rindu, es macho, es rumpi, hingga es kopi patah hati. Promo ini berlaku sejak 17 – 21 Agustus 2022.

Kopi Lain Hati juga memberikan potongan harga atau diskon mulai dari Rp17.000 hingga Rp45.000 yang berlaku sejak 13 – 31 Agustus 2022.

