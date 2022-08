Lengkap! Promo Kuliner HUT Ke-77 RI: Burger King, Pizza Hut, Shihlin

Bisnis.com, JAKARTA — Hari kemerdekaan atau HUT ke-77 RI menjadi momentum yang paling dinanti masyarakat Indonesia untuk bisa merasakan beragam macam makanan dengan potongan harga alias diskon, mulai dari McDonald, Marugame Udon, hingga Traffic Bun.

Cek promosi makanan dalan rangka HUT ke-77 RI!

Setelah mengikuti berbagai macam perlombaan 17 Agustus, biasanya kondisi perut membutuhkan asupan makanan di siang hari.

Namun, masyarakat tak khawatir dengan harga, sebab di hari yang spesial ini berbagai macam makanan menyediakan promosi.

Jenis makanan yang mendapatkan potongan harga pun beragam, mulai dari makanan khas Indonesia hingga bagi Anda pecinta sushi.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut Bisnis rangkum daftar promosi makanan HUT ke-77 RI.

Daftar Promo Kuliner saat HUT ke-77 RI

1. McDonald's

McDonald's memberikan promo bernama Paket Merdeka dengan harga Rp77.273, dari haga sebelumnya sebesar Rp130.000.

Paket ini terdiri dari 3 ayam McD + 3 nasi + 3 teh botol sosro kotak + burger rendang (ayam atau sapi). Untuk ayam McD tersedia krispy/spicy.

Perlu dicatat, Paket Merdeka ini hanya berlaku di drive thru selama 14 – 17 Agustus 2022 pukul 13.00 – 18.00, serta harga yang ditetapkan belum termasuk pajak dan biaya take away.

2. Traffic Bun

Selanjutnya, ada Traffic Bun yang merupakan hasul kolaborasi antara Nikmat Group dengan Fadil Jaidi. Kali ini, Traffic Bun menawarkan promo bernama Kenyang dengan 17 persen untuk periode 13 Agustus – 31 Agustus 2022. Salah satunya, Traffic Bun mematok harga Rp69.720 untuk 2 black montana burger single.

Yang perlu diingat, promo ini berlaku kelipatan dan tidak ada limit dan hanya berlaku untuk online delivery. Selain itu, promo juga dapat digabungkan dengan kode promo atau voucher di masing-maisng aplikasi onlie delivery.

3. Ichiban Sushi

Bagi Anda pecinta sushi, Ichiban Sushi memberikan promo bernama 17 Ribu Merdeka yang berlaku secara dine in atau makan di tempat untuk 1 kali transaksi dan weekdays di seluruh outlet Ichiban Sushi. Adapun, promo ini berlaku untuk susho roll isi 4, yakni beef volcano roll, california roll, top gun roll, hingga beef teriyaki fried roll.

4. Marugame Udon

Tak mau kalah, Marugame Udon juga memberikan promo hanya Rp77.000 baik untuk kategori Raya A maupun Raya B. Untuk Raya A terdiri dari niku udon, ebi tempura, dan ocha dingin. Sedangkan Raya B meliputi tori baitan udon, ebi tempura, dan ocha dingin.

Periode promo ini berlaku mulai 13 – 21 Agustus 2022. Harga berlaku per paket dan hanya untuk dine in dan tersedia di outlet Marugame Udon Kitchen atau Food Court.



5. Kimukatsu

Restoran katsu asal Jepang juga menyediakan promo merdeka serba 17-an, mulai dari chicken teriyaki roll hingga crunchy salmon roll masing-masing senilai Rp17.800. Promo ini berlaku mulai 1 – 31 Agustus 2022.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah promo ini berlaku dengan pembelian makanan senilai Rp50.000.