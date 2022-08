Daftar Promo Diskon Kuliner Spesial HUT ke-77 RI, Ada Pizza HUT Beli 1 Gratis 1

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda pecinta kuliner, ada banyak diskon makanan dan minuman yang bisa Anda nikmati spesial di HUT ke-77 RI.

Berikut daftar promo diskon kuliner spesial hari kemerdekaan RI yang bisa Anda nikmati dan cari di outlet-outlet terdekat

1. Pizza HUT

Beli Pizza dengan topping favorit kamu ukuran reguler/large langsung bisa dapetin GRATIS Pizza. Bisa dipesan pas dine-in atau lewat web/aplikasi Pizza Hut Indonesia mulai 16 Agustus 2022

2. Sushi Hiro

NDEPENDENCE DAY CELEBRATION????????

Get yourself ready for our special promotion. Get special discount 45% off for ONE DAY ONLY✨✨

Save the date! 18 AUGUST, 2022

T&C:

???? Special discount 45% off

???? Valid for DINE IN only and FOOD only

???? Valid for ONE DAY only (18 August, 2022)

???? Minimum purchase 500K++

???? Available for all outlets

3. KFC

Promo mulai tanggal 15-28 Agustus 2022. Berlaku kelipatan ya! Jadi bisa banget ajak keluarga kamu rayakan #DirgahayuIndonesia bareng KFC supaya kerasa kebersamaannya!

Syarat dan ketentuan:

- Promo ini berlaku nasional sampai 28 Agustus 2022

- Berlaku untuk dine-in, take away, Home delivery, drive-thru, KFC catering, ojek online, KFCKU App dan KFC Box

- Harga yang tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC

- Take away dikenakan biaya tambahan

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian

4. McDonalds

Ada Agustusan Seru lewat Drive Thru untuk rayakan semangat kemerdekaan dengan hematnya Paket Merdeka yang tersedia hanya 14 – 17 Agustus, mulai jam 13.00 sampai 18.00

Jangan lupa kata kuncinya untuk mendapatkan tambahan GRATIS Ginger Ale Fizz! Sebutkan kata kuncinya sebelum memesan di Drive Thru ya. Petunjuknya ada di Instagram @mcdonaldsid 13 Agustus 2022 loh McD’ers.

5. Solaria

Menjelang hari kemerdekaan, Solaria ada promo spesial 17-an nih!

.

Kamu bisa dapat Nasi Goreng Ayam seharga 17rb hanya dengan pemesanan min. 150rb pakai Kartu Kredit Permata lohh????

.

Kapan lagi kan menikmati Nasi Goreng Ayam cuma 17ribuan ????

.

#Solarians jangan sampai ketinggalan juga ya karena promonya seminggu ini aja ????

.

*Syarat & ketentuan berlaku

*Minimal transaksi 150rb (Sebelum PB1)

*Berlaku hanya jenis kartu VISA dan Master Card

*Tidak dapat digabung dengan promo Kredit Permata lainnya

*Periode 15 s.d 21 Agustus 2022

6. AW Restoran

Yuk yuk yuk... Yang belum beli promo Merdeka Deals-nya langsung merapat kegerai A&W terdekat karena sebentar lagi waktunya makan siang ????

⠀

Jangan lupa untuk ajak keluarga atau teman kantor juga biar mereka gak ngambek sama kamu ya~

⠀

*S&K sebagai berikut:

- Berlaku dari tanggal 12 - 17 Agustus 2022.

- Tunjukan gambar menu saat pemesanan di kasir.

- Berlaku untuk seluruh cabang kecuali store Bandara.⠀

- Berlaku untuk ???????????????????????? Aroma dan ???????????????????? Aroma.⠀

- Potongan ayam tidak dapat dipilih.⠀

- Harga sebelum pajak.⠀

- Terdapat beberapa store memiliki harga yang berbeda.⠀

- Berlaku selama stock tersedia.⠀

- Take away akan dikenakan biaya tambahan.⠀

7. Janji Jiwa

Promo perayaan HUT RI ke 77 bersama #kopijanjijiwa dan @mydanamon

Gunakan QRIS D-Bank dan dapatkan cashback sampai dengan 77k. Yuk buruan serbu promonya bareng #temansejiwa kalian ya~

