Pesta Diskon! Cek Promo Hari Kemerdekaan McD, KFC, dan Pizza Hut

Bisnis.com, JAKARTA – Sambut perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-77, beragam outlet makanan hadirkan promo dan diskon yang bisa dinikmati untuk menyemarakkan hari Kemerdekaan RI.

Pada tahun ini, Indonesia menginjak usia 77 tahun, karenannya banyak promo dan diskon spesial yang biasanya disesuaikan dengan tema HUT RI tahun ini. Mulai dari McDonalds hingga Pizza Hut memberikan promo di hari kemerdekaan.

Ini daftar promo kemerdekaan yang diberikan ke masyarakat:

1. McDonalds

Promo McDonalds Paket Merdeka Rp 77 Ribuan

Berlaku Hingga : 17 August 2022

Syarat dan Ketentuan:

- Promo berlaku 14 - 17 Agustus 2022 hanya pemesanan lewat Drive Thru pada jam 13.00 - 18.00 waktu setempat.

- Setiap kendaraan yang mengikuti promo mendapatkan GRATIS stiker Drive Thru McDonald's

- Bagi konsumen yang dapat menyebutkan Kata Kunci sebelum selesai memesan melalui Drive Thru, akan mendapatkan GRATIS Ginger Ale Fizz disertai pembelian menu apa saja. Kata Kunci hanya dapat diberikan sat pemesanan berlangsung sebelum menuju Jendela pembayaran. Apabila konsumen menyampaikan Kata Kunci setelah sampai jendela pembayaran maka dianggap tidak mengetahui dan tidak mendapatkan Ginger Ale Fizz gratis.

Paket Merdeka

- Paket Merdeka hanya tersedia selama kegiatan berlangsung, yaitu 14 - 17 Agustus 2022 hanya

pemesanan lewat Drive Thru pada jam 13.00 - 18.00 waktu setempat.

- Paket Merdeka terdiri dari 3pcs Ayam McD, 3pcs reg. nasi, 3pcs Tehbotol Sosro Kotak 250ml, dan 1pc Burger Rendang ALC Harga Paket Merdeka Rp77.273,- (sebelum pajak dan biaya Take Away)

- Pilihan Ayam McD terdapat pilihan Krispy atau Spicy

- Pilihan Burger Rendang terdapat pilihan sapi atau ayam.

- Minuman pada Paket Merdeka hanya Tehbotol

2. Kentucky Fried Chicken (KFC)

Promo Kemerdekaan Fried Chicken

Berlaku Hingga: 31 Agustus 2022

Gratis 1 potong ayam setiap pembelian paket Super Besar 5 atau Super Besar 6.

Syarat dan ketentuan:

- Free 1 pcs ayam setiap pembelian Super Besar 5 atau Super Besar 6

- Promo berlaku tanggal 1-31 Agustus 2022 (kecuali tanggal 16-17 Agustus)

- Promo bisa didapatkan dengan menunjukkan NIK KTP. NIK KTP dengan nomor terakhir ganjil hanya bisa klaim promo di tanggal ganjil, NIK KTP dengan nomor terakhir genap hanya bisa klaim promo di tanggal genap

- Berlaku untuk dine-in, take away dan drive-thru

- Tidak berlaku di store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC Catering

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap daerah

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian

3. A&W

Berlaku Hingga: 17 AGustus 2022

Promo Merdeka Deals A&W, 2 Aroma Chicken + 1 Rice+1 A&W RB Reguller+1 Sundae bisa dibawa pulang dengan harga Rp. 51ribu. Sedangkan paket Merdeka Deals 2 yakni 4 Aroma Chicken + 2 Cheese Burger + 2 Sundae hanya Rp. 122 ribu.

Syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku dari tanggal 12 - 17 Agustus 2022.

- Tunjukan gambar menu saat pemesanan di kasir.

- Berlaku untuk seluruh cabang kecuali store Bandara.⠀

- Berlaku untuk ???????????????????????? Aroma dan ???????????????????? Aroma.⠀

- Potongan ayam tidak dapat dipilih.⠀

- Harga sebelum pajak.⠀

- Terdapat beberapa store memiliki harga yang berbeda.⠀

- Berlaku selama stock tersedia.⠀

- Take away akan dikenakan biaya tambahan.⠀

4. Hoka-Hoka Bento

Promo Buy 2 Get 3

Berlaku Hingga: 31 Agustus 2022 (Setiap Hari Selasa)

2 Simple Set Teriyaki Free Chicken Katsu + sambal Matah. Setiap hari Selasa selama bulan Agustus. Promo pembelian tersedia di seluruh store HokBen.

5. Pizza Hut

Promo Kemerdekaan Beli 1 Gratis 1

Berlaku Hingga: 18 Agustus 2022

Beli Pizza dengan topping favorit ukuran reguler/large GRATIS 1 loyang Pizza. Bisa dipesan pas dine-in atau lewat web/aplikasi Pizza Hut Indonesia mulai 16 Agustus 2022 .

6. Wendy’s

Promo Merdeka 77

Berlaku Hingga: 31 Agustus 2022

Dapatkan 2 Fried Chicken + 1 Rice + Baked Potato Cheese N Cheese + 1 Coca Cola + Free 1 Coca Cola seharga 77 ribu.

Syarat & Ketentuan :

1. Promo berlaku di seluruh outlet Wendy's

2. Promo berlaku dari tanggal 14 - 22 Agustus 2022

3. Promo berlaku Dine In, Take Away dan Online Delivery (Gofood, GrabFood, ShopeeFood & Traveloka Eats)

4. Promo berlaku semua jenis pembayaran

5. Promo berlaku Discount Bank Mega

6. Promo berlaku Discount Allo Bank

7. Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

