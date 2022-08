Promo Kuliner Spesial HUT ke-77 RI, Diskon Besar-besaran!

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang HUT ke-77 RI, sejumlah tenant makanan dan minuman atau kuliner ramai-ramai memberikan diskon dan promo khusus besar-besar-besaran untuk merayakan kemerdekaan RI.

Bentuk promo dan diskon ini umumnya disesuaikan dengan tema HUT RI yang tahun ini menginjak ke 77 tahun.

Buat Anda yang ingin mengincar diskon dan promo spesial HUT ke-77 RI, berikut daftar makanan dan minuman yang berikan diskon besar-besaran.

1. McDonalds

1. Promo berlaku 14 – 17 Agustus 2022 hanya pemesanan lewat Drive Thru pada jam 13.00 – 18.00 waktu setempat.

2. Setiap kendaraan yang mengikuti promo mendapatkan GRATIS stiker Drive Thru McDonald’s

3. Bagi konsumen yang dapat menyebutkan Kata Kunci sebelum selesai memesan melalui Drive Thru, akan mendapatkan GRATIS Ginger Ale Fizz disertai pembelian menu apa saja. Kata Kunci hanya dapat diberikan saat pemesanan berlangsung sebelum menuju Jendela pembayaran. Apabila konsumen menyampaikan Kata Kunci setelah sampai jendela pembayaran maka dianggap tidak mengetahui dan tidak mendapatkan Ginger Ale Fizz gratis.

ketetuan promonya :

Paket Merdeka

1. Paket Merdeka hanya tersedia selama kegiatan berlangsung, yaitu 14 – 17 Agustus 2022 hanya pemesanan lewat Drive Thru pada jam 13.00 – 18.00 waktu setempat.

2. Paket Merdeka terdiri dari 3pcs Ayam McD, 3pcs reg. nasi, 3pcs Tehbotol SOSRO Kotak 250ml, dan 1pc Burger Rendang ALC.

3. Harga Paket Merdeka Rp77.273,- (sebelum pajak dan biaya Take Away)

4. Pilihan Ayam McD terdapat pilihan Krispy atau Spicy

5. Pilihan Burger Rendang terdapat pilihan sapi atau ayam.

6. Minuman pada Paket Merdeka hanya Tehbotol Sosro Kotak, tidak dapat diganti.

7. Menu Paket Merdeka tidak tersedia pada counter restoran, SOK, McDelivery, GrabFood, GoFood dan ShopeeFood.

8. Potongan Ayam pada Paket Merdeka tergantung ketersediaan di restoran.

9. Promo dapat digabungkan dengan promo Drive Thru Sticker.

2. Kopisue

Untuk merayakan hari kemerdekaan kali ini, kopi soe menghadirkan promo Hema77erus, untuk kalian agar tetap merdeka ngopi tanpa takut kantong bolong!!

DISKON 45% ????????

1 Kopi Soe Goela Merah + 1 Choco Milo Dinosaurus

* Khusus untuk kamu yang menggunakan baju warna Merah & Putih.

* Berlaku pembelian Walk In only.

3 Kopi Soe Goela Merah + 2 Thai Tea only 79K ????????

* Berlaku pembelian lewat aplikasi online (Grabfood, Gofood, Shopeefood, Traveloka Eats, Air Asia)

Semua promo berlaku dari 17 Agustus 2022 sampai 19 Agustus 2022, jadi jangan ketinggalan!!!

Syarat dan Ketentuan :

- Berlaku di semua outlet Kopi Soe (Kec. Bandara)

- Periode 17 Agustus - 19 Agustus 2022

- Selama persediaan masih ada

3. Killiney

alam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 tahun, so dapatkan discount sebesar 17% (food and drink). Valid hanya selama promo berlangsung.

- Min transaksi 100K

- Valid untuk semua jenis pembayaran

- Valid untuk menu makanan & minuman

- Valid untuk dine in & take a way

- Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

- Berlaku di seluruh outlet resto Killiney

4. Gildak

Promo Special Bulan Merdeka untuk kamu yang sudah berjuang sampai hari ini #GildakChingu!

Beli 2 Seoul Chicken Skin XXL, bisa mendapatkan 1 regular menu yang bisa kamu pilih loh #GildakChingu!

Yuk buruan cek aplikasi online delivery kamu, dan pesan @gildak.id sekarang ya! Selamat Meng-GILDAK

???? 10.00 - 21.00

???? Available on GrabFood, GoFood, Shopeefood, Traveloka Eats, Airasia Food

5. Street Boba

PROMO BUNDLE DISKON 17% UNTUK MENU-MENU FAVORIT STREET BOBA

Kamu bisa order langsung di aplikasi online kamu buat dapetin promonya

**Syarat dan ketentuan berlaku:

-Periode Promo (13 - 31 Agustus 2022)

-Promo berlaku kelipatan & tidak ada batas

-Berlaku hanya untuk online delivery

-Promo dapat digabungkan dengan kode promo atau voucher di masing-masing aplikasi online delivery

-Harga berbeda di setiap daerah

6. Yubatea

Yes dibulan kelahiran negara kita tercinta ini, Yubatea kasih kalian promo KENYANG DENGAN 17% !!!

Ada banyak menu yang wajib banget kamu nikmatin Bunniest, Langsunga aja siap siap buat beli promonya mulai besok tanggal 13 Agustus 2022 ya ????????????????

(Periode 13 - 31 Agustus 2022 )

- Promo berlaku kelipatan & tidak ada batas

- Berlaku hanya untuk online delivery

- Dapat digabungkan dengan kode promo diskon di masing-masing aplikasi online delivery

- Harga promo menyesuaikan store & wilayah tertentu

???? 10.00 - 21.00

???? Available on Grabfood, GOFOOD, Shopeefood & Travelokaeats

7. Kopi Lain Hat

PROMO MERDEKA KOPI LAIN HATI! Diskon 17k!!

Demi menyambut hari Kemerdekaan Indonesia, @kopilainhati mau kasih kalian promo potongan harga start 17 Ribu sampai 45 Ribu sayangku! kapan lagi bisa ngopi menu favorit kamu dapet potongan gede banget

Yuk tentukan menu favorit pilihanmu dan jangan lupa buat share promonya ke orang tersayang kalian ya!

Syarat & Ketentuan berlaku ya sayangku!

*harga promo menyesuaikan store dan wilayan tertentu ( Pulau Jawa & Luar pulau Jawa )

8. SSIKEK

SSIKKEK EXPRESS ???????? AYCE hanya 99K!

Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan ya Promo Kemerdekaan ???????????????? 15 - 19 Agustus 2022 NETT 99K per orang kamu sudah bisa All You Can Eat di @ssikkekexpress ????????????????

Promo Kemerdekaan ????????

✅ All You Can Eat 60 Menit

✅ Grill : Sweet Beef ,Spicy Pork ,Sweet Chicken ,Spicy Chicken ,Chicken Sausage

✅ Free Refill Drinks

9. Traffic Bun

Bisa Kenyang dengan 17% di @trafficbun.id !!

Yes dibulan kelahiran negara kita tercinta ini, @trafficbun.id mau kasih kalian promo KENYANG DENGAN 17% !!!

Ada banyak menu yang wajib banget kamu nikmatin Bunniest, Langsunga aja siap siap buat beli promonya mulai besok tanggal 13 Agustus 2022

(Periode 13 - 31 Agustus 2022 )

- Promo berlaku kelipatan & tidak ada batas

- Berlaku hanya untuk online delivery

- Dapat digabungkan dengan kode promo diskon di masing-masing aplikasi online delivery

- Harga promo menyesuaikan store & wilayah tertentu

???? 10.00 - 21.00

???? Available on Grabfood, GOFOOD, Shopeefood & Travelokaeats

