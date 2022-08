McDonalds Luncurkan Menu Spesial HUT ke-77 RI, Serba Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang HUT ke-77 RI, McDonalds meluncurkan rangkaian menu yang terinspirasi dari menu-menu makanan Indonesia dengan tema Ini Rasa Kita!.

Menu ini menawarkan berbagai menu menarik dengan sentuhan cita rasa khas Indonesia seperti cita rasa rendang, cabe ijo hingga es campur.

Seluruh menu Ini Rasa Kita tersedia di seluruh gerai McDonald’s Indonesia dan dapat dipesan melalui semua lini layanan seperti Dine-In, Contactless Take Away, Contactless McDelivery, dan Contactless Drive Thru.

Baca Juga : Deretan CMO Paling Berpengaruh di Dunia, dari Apple hingga McDonalds

Berikut rangkaian menu “Ini Rasa Kita” tahun 2022 yang diluncurkan jelang HUT ke-77 RI:

1. Burger Rendang

Burger dengan daging sapi dengan saus rendang istimewa, ditambah potongan bawang bombai segar, yang disajikan dalam setangkup roti empuk berwijen. dengan harga satuan mulai dari Rp 29.091 (sebelum pajak) atau dengan harga paket termasuk McShaker Fries Cabe Ijo dan Soda Gembira mulai dari Rp 45.455 (sebelum pajak) untuk paket medium.

2. Burger Rendang Spesial

Burger dengan daging sapi dengan saus rendang istimewa, ditambah dengan telur dan potongan bawang bombai segar, yang disajikan dalam setangkup roti empuk berwijen dengan harga satuan mulai dari Rp 32.273 (sebelum pajak) atau dengan harga paket mulai dari Rp 48.636 (sebelum pajak) untuk paket medium.

3. Burger Rendang Ayam

Burger dengan daging ayam dengan saus rendang istimewa, ditambah potongan bawang bombai segar, yang disajikan dalam setangkup roti empuk berwijen dengan harga satuan mulai dari Rp 28.182 (sebelum pajak) atau dengan harga paket mulai dari Rp 44.545 (sebelum pajak) untuk paket medium.

4. Burger Rendang Ayam Spesial

Burger Rendang menggunakan daging sapi 100% sebagai patty sedangkan burger rendang ayam menggunakan patty ayam degan harga satuan mulai dari Rp 31.364 (sebelum pajak) atau dengan harga paket mulai dari Rp 47.727 (sebelum pajak) untuk paket medium.

5. McShaker Fries Cabe Ijo

French Fries McD yang dibumbui dengan bumbu siap pakai yaitu McShaker Fries Cabe Ijo dengan harga satuan mulai dari Rp 19.545 untuk ukuran medium.

6. Soda Gembira

Soda Gembira adalah minuman bersoda dengan rasa dari buah berry dan campuran susu yang segar dengan harga satuan mulai dari Rp 12.273.

Baca Juga : Di Sini, Beli McDonalds Bisa Pakai Bitcoin

7. Krim Soda Gembira

Krim Soda Gembira adalah minuman Soda Gembira dengan tambahan float yang lembut dengan harga satuan mulai dari Rp 15.000.

8. McFlurry Es Campur dan McFlurry Es Campur Merah Delima

McFlurry ice cream dengan citarasa Nusantara, Es Campur yang tersedia juga dengan pilihan topping agar-agar yang berbentuk seperti biji delima. Dijual dengan harga Rp 14.545.

Menu McFlurry dan Soda Gembira dijual mulai 5 Februari 2022 dan tersedia selama 24 Jam. Sedangkan untuk menu burger dan McShaker Fries dijual mulai 11 Agustus 2022 tersedia pada daypart regular jam 11.00 – 05.00.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :