Dilanda Banjir, Intip Pesona Seoul Kota Impian Anak Muda

Bisnis.com, JAKARTA – Kota Seoul, Ibu Kota Negara yang menjadi kiblat idol Korea Selatan kini tengah menjadi perbincangan hangat, pasalnya Kota idaman anak muda ini tengah dilanda banjir.

Sejumlah pemukiman di Seoul Selatan seperti distrik Dongjang dan juga perumahan elit Gangnam terendam banjir yang mengakibatkan diberhentikannya kereta bawah tanah di Kawasan ini.

Netizen Indonesia di media sosial ramai-ramai memberikan dukungan kepada idol mereka di Seoul dan juga WNI yang berada di sana. Seperti yang diungkapkan oleh akun Twitter @Jeyqey97 yang menulis, “Di Seoul, Korea katanya lagi dilanda banjir dan hujan badai yang diperkirakan bisa sampai dua hari kedepan.

Yang paling parah kena dampaknya di Gangnam huhu, semoga bujang2 gue aman dan sehat2 disana,”. Cuitan yang disertai emoticon menangis dan cinta ini mendapat 3784 suka di Twitter.

Hal serupa juga diungkapkan akun Twitter @promisejimin yang menuliskan, “Banjir di Seoul Korea serem banget, semuanya hati-hati yaa dengan disertai unggahan video kondisi banjir Seoul di beberapa tempat.

Namun, meskipun sedang dilanda banjir, Seoul tetaplah kota dengan ragam pesona, ini dia pesona Seoul yang bisa jadi pilihan liburan versi tripzilla:

1. Surga Pecinta Kosmetik

Sejumlah merk kosmetik asal Korea seperti Innisfree, Etude House ataupun Tony Moly biasa dibeli di Indonesia, biasanya para pecinta kosmetik membeli merk-merk ini melalui e-commerce. Namun, jika berkunjung ke Seoul dan mengunjungi Myeongdong, semua merk kosmetik asal Korea ada disini.

2. Nostalgia ke zaman Dinasti Joseon di Desa Bukchon Hanok

Salah satu tempat favori yang dikunjungi wisatawan saat berkunjung ke Seoul adalah Desa Bukchon Hanok. Di Desa yang terdapat di pusat kota Seoul, tepatnya di antara Istana Gyeongbokgung dan Istana Changdeokgung ini banyak ditemukan rumah hanok. Rumah yang berasal dari Dinasti Joseon. Mengunjungi Desa ini bisa sambil nostalgia kembali ke zaman Dinasti Joseon yang biasa ditampilkan di drama-drama Korea, seperti The Red Sleeve.

3. Menyaksikan Upacara Pergantian Penjaga Istana Gyeongbokgung

Tidak jauh dari Desan Bukchon Hanok ada Istana Gyeongbokgung. Pengunjung dapat menyaksikan upacara pergantian penjaga istana atau pertunjukan penjaga gerbang Istana Gwanghwamun yang dilakukan sekitar pukul 10 pagi hingga 4 sore.

Lalu tepat setelahnya, pengunjung dapat mencoba kostum penjaga gerbang di Gedung Sumunjangcheong, yang letaknya di belakang gerbang Gwanghwamun. Uniknya, pengunjung tidak dikenakan biaya apapun untuk mencoba kostum penjaga Sumungun atau penjaga gerbang ini.

4. Mencicipi Sup Ayam Ginseng Seperti di Drama-Drama Korea

Pecinta drama Korea pasti hapal betul dengan panganan yang satu ini, sup ayam ginseng atau samgyetang. Untuk mencicipi sup ini, pengunjung bisa mampir ke Tosokchon. Pasti penasaran kan rasanya seperti apa? Tapi, jangan datang saat jam makan siang, dikhawatirkan antriannya panjang.

5. Menghabiskan Malam di Seoullo 7017

Penonton drama Korea Fight for My Way pasti tau dengan Seoullo 7017. Jalur pejalan kaki sepanjang 1 km ini direkomendasikan untuk berfoto-foto pada malam hari karena kerlip cahaya lampunya, akan membuat pengunjung ketagihan berkunjung ke tempat ini. Selain itu, Seoullo 7017 ini juga merupakan rumah bagi lebih dari 200 tanaman.

6. Relaksasi di Sungai Cheonggyecheon

Pada musim panas, penduduk sekitar Sungai Cheonggyecheon, biasanya berkumpul di bawah jembatan untuk berteduh seraya mencelupkan kaki ke sungai ini. Dahulu sungai ini sangat kumuh sehingga menjadi gambaran kemiskinan dahulu, namun kini telah berubah menjadi tempat relaksasi bahkan digunakan untuk shooting drama Korea.

Presiden Joko Widodo bahkan pernah mengunjungi sungai ini dan meminta resep kepada Wali Kota Park Won-soon karena ketertarikannya pada sungai ini. Presiden Joko Widodo berkeinginan menjadikan sungai di Jakarta seperti sungai ini. Semoga berhasil ya Pak!

