Deretan Promo Kuliner Bulan Agustus 2022, Jelang Peringatan HUT ke-77 RI

Bisnis.com, JAKARTA - Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, ada sejumlah bisnis kuliner yang menawarkan promo menarik. Mulai dari potongan harga, harga special, buy 1 get 1 hingga menu limited edition.

Masyarakat Indonesia tentunya dapat memanfaatkan momen ini dengan berburu kuliner yang sedang promo.

Berikut Bisnis rangkum berbagai macam promo kuliner murah selama Agustus yang bisa Anda nikmati. Catat waktunya dan jangan sampai ketinggalan.

1. Promo Domino's Pizza Beli 1 Gratis 1

- Promo ini berlaku hingga 7 Agustus 2022.

- Lakukan order online dominos.co.id atau call 1500366.

- Pembeli wajib order salah satu menu pizza medium, yaitu Cheese Burst ukuran medium seharga Rp96.000 atau Double Cheese Burst seharga Rp101.000 (maka setelahnya Anda akan mendapatkan

- Setelahnya, Anda akan mendapat bonus gratis 1 Medium HT Super Value

2. CFC Paket Merdeka

- Promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2022

- Pembeli dapat memesan lewat Grabfood, Gofood, Shopeefood, atau datang langsung ke CFC terdekat

- Klaim promo CFC Paket Merdeka dan nikmati mulai dari harga Rp45.000

3. Promo Hokben Dine In Rp77.000

- Promo berlaku hingga 31 Agustus 2022

- Mulai tanggal 2 Agustus, promo ini berlaku khusus makan di tempat/dine in

- Hanya sebesar Rp77.000, Anda dapat bebas memilih 2 Paket Simple Set Teriyaki + 2 The botol Sosro Free Inaco atau 1 Egg Chicken Roll + 1 Ekkado + 1 Crispy Nori Chicken.

4. Gokana Ramen Teppan Paket Merdeka Mulai Rp40.909

- Promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2022

- Promo berlaku kelipatan untuk dine in, take away, delivery internal 14084 / WhatsApp 08112 14084

- Promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya

- Harga belum termasuk pajak 10%

- Selama persediaan masih ada

- Berlaku di seluruh outlet Gokana Ramen & Teppan

- Pembeli hemat 17% selama bulan Agustus, pilihannya ada MERDEKA 1 Rp40,909 (Chicken Don Original

Ice Lemon Tea), MERDEKA 2 Rp43,636 (Beef Hot Ramen dan Ice Lemon Tea) serta MERDEKA 3 Rp45,909 (Beef Original Bento dan Ice Lemon Tea)

5. Promo Wingstop Kupon Jajan Rp22.727

- Promo berlaku hingga 31 Agustus 2022

- Akses caripromo.id Kupon 1-3 hanya untuk Dine-In & Takeaway (tunjukkan kupon ke kasir).

- Kupon 4-6 hanya untuk Click 'n Wing It (Takeaway/Delivery)

- Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lain

6. Promo KFC Beli Super Besar 5 atau Super Besar 6 Gratis 1 Potong Ayam

- Promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2022 (kecuali tanggal 16-17 Agustus)

- Free 1 pcs ayam setiap pembelian Super Besar 5 atau Super Besar 6

- Promo bisa didapatkan dengan menunjukkan NIK KTP. NIK KTP dengan nomor terakhir ganjil hanya bisa klaim promo di tanggal ganjil, NIK KTP dengan nomor terakhir genap hanya bisa klaim promo di tanggal genap

- Berlaku untuk dine-in, take away dan drive-thru

- Tidak berlaku di store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC Catering

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap daerah

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian

7. Promo A&W Super Deals Agustus

- Promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2022

- Tunjukan gambar menu saat pemesanan di kasir.

- Penggunaan Super Deals berlaku kelipatan.

- Super Deals tidak berlaku di store Bandara.

- Harga belum termasuk pajak 10%.

- Terdapat beberapa store memiliki harga yang berbeda.

- Takeaway akan dikenakan biaya tambahan.

8. Promo Burger King Pesta Merdeka Rp17.845

- Promo berlaku hingga 21 Agustus 2022

- Tersedia untuk Dine-in, Takeaway dan Drive-Thru

- Pilih 8 pilihan menu Pesta Merdeka dari Burger King. Semua bebas pilih hanya Rp17.000

- Menu yang ditawarkan antara lain BBQ Beef Burger, Whooper Jr, Mozza Chicken Burger, 1 Pc Ayam + Nasi, 2 Cookies dan Cream, 2 Cheesy Fries, Milo Dino + Cookies & Cream, 2 Coke Float

9. Promo WINGSTOP SPESIAL 8.8

- Promo hingga 9 Agustus 2022

- Promo Wings 8.8 berlaku untuk semua flavor dan segala pemesanan online/dine in.

- Hanya Rp72.000, Anda bisa mendapatkan 8 Crunchy Wings FREE 8 Boneless Wings. Artinya, dengan harga tersebut Anda bisa mendapatkan sebanyak 16 wings.

10. Promo DCrepes Merah Putih Mulai Rp 45.000

- Promo berlaku hingga 31 Agustus 2022

- Order Dcrepes melalui @gofoodindonesia @grabfoodid @shopeefood_id @travelokaeats atau @airasiasuperapp.id

- Pembeli dapat memilih paket promo Merah Putih mulai dari Rp45.000

11. Promo Shihlin x Teh Pucuk Harum Merdeka Mulai Dari Rp85.000

- Promo berlaku hingga 31 Agustus 2022

- Tidak ada minimum pembelian

- Berlaku kelipatan

