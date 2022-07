Daftar Tanggal Merah dan Hari Libur Nasional Bulan Agustus 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Besok, kita sudah memasuki bulan Agustus 2022, dan hari ini merupakan hari terakhir di bulan Juli 2022.

Sepanjang Agustus 2022, hanya ada 1 tanggal merah yang bisa Anda nikmati sebagai hari libur nasional, yakni Rabu, 17 Agustus yang merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Jadi, jika Anda ingin menjadwalkan liburan di bulan Agustus ini, sebaiknya menambah jadwal cuti pada 18 dan 19 Agustus 2022 agar bisa menikmati long weekend bersama keluarga atau sahabat Anda.

Untuk lebih lengkapnya, berikut jadwal dan daftar libur nasional 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No.3 dan 4 Tahun 2021 menetapkan dan menyepakati daftar hari libur nasional 2022:

Sabtu, 1 Januari: Tahun Baru 2022 Masehi

Selasa, 1 Februari: Tahun Baru Imlek 2537 Kongzili

Senin, 28 Februari: Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

Kamis, 3 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944

Jumat, 15 April: Wafat Isa Al Masih

Minggu, 1 Mei: Hari Buruh Internasional

Senin-Selasa, 2-3 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah

Senin, 16 Mei: Hari Raya Waisak 2566 BE

Kamis, 26 Mei: Kenaikan Isa Al Masih

Rabu, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila

Sabtu, 9 Juli: Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah

Sabtu, 30 Juli: Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah

Rabu, 17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Sabtu, 8 Oktober: Maulid Nabi Muhammad SAW

Minggu, 25 Desember: Hari Raya Natal

