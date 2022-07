Tempat-tempat yang Populer Karena Film Hollywood yang Ikonik

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak sedikit sebuah tempat atau wilayah tiba-tiba menjadi populer karena menjadi lokasi syuting sebuah film.

Seperti halnya di Indonesia, lokasi syuting film yang meraup banyak penonton kemudian banyak dikunjungi penggemar karena penasaran menyaksikan langsung tempat tersebut daripada di layar lebar.

Di dunia, juga ada banyak tempat yang menjadi populer karena muncul di film-film hollywood, berikut daftarnya:

1. Husavik, Islandia

The Story of Fire Saga membawakan kita kehidupan Lars Erickssong dan Sigrit Ericksdóttir yang lucu dan penuh petualangan dari pelabuhan nelayan kecil Husavik, Islandia. Pemandangan Islandia yang menakjubkan yang ditampilkan dalam film sudah cukup untuk membawa kita pada perjalanan imajiner ke Islandia.

2. Valletta, Malta

Bagaimana kita bisa melupakan Jurassic World 3: Dominion ketika kita berbicara tentang blockbuster Hollywood? Dan yang ini dari 2022! Dinosaurus mengambil alih jalan-jalan Valletta di Malta dan kami tidak dapat berhenti mencari lebih banyak tentang tempat itu. Jika melihat Valletta pasti akan merasa nostalgia. Itu karena favorit kami sepanjang masa seperti Game of Thrones dan Gladiator telah difilmkan di sini juga. Yang ini pasti akan masuk daftar keinginan perjalanan kami.

3. Columbia – Barichara, Lembah Cocora dan Caño Cristales

Columbia datang dengan ledakan pada tahun 2021 bersama dengan superhit Walt Disney Animation Studios, Encanto. Salah satu lagu film mengatakan, Kami tidak berbicara tentang Bruno, tidak, tidak, tetapi kami harus berbicara tentang Bruno karena ceritanya membawa kita ke tempat-tempat indah di Barichara Cocora Valley dan Caño Cristales di Columbia. Film ini mengambil inspirasi dari lokasi Kolombia yang menakjubkan ini. Sekarang dengan Oscar (fitur animasi terbaik), Columbia lebih baik bersiap-siap untuk kami para penggemar!

4. Gloucester, Massachusetts

Berbicara tentang Oscar, mari kita hadirkan film masa depan CODA (Child of Deaf Adults) yang membawa pulang tiga Oscar, salah satunya untuk Best Picture. Film ini, dengan pemeran utama yang tuli, mencuri hati kami dengan cerita, pemeran, dan kota pesisir Gloucester Massachusetts yang indah, tempat film tersebut difilmkan. Kota pesisir Gloucester tidak jauh dari Boston dan Rockport, juga tempat di mana beberapa adegan difilmkan.

5. Lembah Hanapepe, Kauai, Hawaii

Ketika kita berbicara tentang lokasi film ikonik, kita tidak dapat mengabaikan pulau Kauai yang sangat terkenal di Hawaii tempat film Jurassic karya Steven Spielberg difilmkan. Air Terjun Manawaiopuna di Lembah Hanapepe dekat Pantai Na Pali adalah salah satu tempat paling terkenal, dan penggemar datang dari jauh untuk merasakan pengalaman naik helikopter yang membawa Anda ke air terjun, yang sekarang dikenal sebagai Air Terjun Jurassic.

6. Kebun Anggur Martha, AS

Apakah Anda ingat film Jaws, blockbuster lain dari Spielberg? Saya tidak berpikir siapa pun akan kesulitan mengingat film ikonik seperti itu. Film Amity Town sebenarnya adalah Martha's Vineyard di Massachusetts. Martha's Vineyard adalah kota resor pantai yang sangat populer. Hollywood dan Amerika yang, termasuk tujuan liburan pilihan Obama, Martha Vineyard telah datang jauh dari hiu menakutkan ke kota resor mewah.

7. Matamata, Selandia Baru

Jika Anda mengunjungi Matamata di Selandia Baru, ada desa indah yang tampak seperti keluar dari film Lord Of The Rings karya JR Tolkien. Itu karena, pada kenyataannya, itu adalah set untuk trilogi The Lord of the Rings dan The Hobbit. Lokasinya tetap utuh dan sekarang situsnya, dengan rumah hobbit kecil yang lucu di padang rumput yang rimbun, menjadi daya tarik wisata utama.

8. Timberline Lodge, Oregon, AS

Cukup lokasi impian sekarang; mari kita bicara tentang bagaimana film horor psikologis juga dapat menginspirasi perjalanan, tentu saja untuk pelancong yang cerdas. Penggemar horor dari jauh dan luas telah melakukan "ziarah" ke Hotel Overlook yang menyeramkan (dan fiksi) dari The Shining karya Stanley Kubrick. Ceritanya fiksi tapi hotelnya tidak. Daya tarik utama film ini, adegan utama dari semua hal yang menakutkan, difilmkan di Timberline Lodge di Oregon utara. Meskipun bagian luar pondok digunakan sebagai eksterior Overlook Hotel, namun menjadi ikon. Sebagian besar adegan interior diambil di Ahwahnee Hotel di California.

