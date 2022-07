Ancol Ganti Logo, Gambar Lumba-lumba Hilang

Bisnis.com, JAKARTA - Wahana bermain di Jakarta Taman Impian Jaya Ancol mengubah logonya menjadi lebih simple.

Dalam logo terbaru tersebut, gambar lumba-lumba yang selama ini identik dengan logo Ancol hilang.

Selain itu, warna yang digunakan kini juga hanya warna biru dan putih. Sedangkan pada logo sebelumnya lebih berwarna.

Perubahan logo tersebut dilakukan secara resmi pada Jumat 22 Juli 2022 lalu, dan juga diumumkan di akun instagram Ancol.

"Ancolovers, Terimakasih untuk kebahagiaan dan keceriaan kalian semua di Haven Of Wonder. Hari ini menjadi hari yang sangat berharga untuk kita semua karena hari ini Logo Ancol resmi ditunjukkan pada kalian semua. Terimakasih juga sudah menyambut baik Logo Baru Ancol. Semoga dengan adanya logo baru Ancol menjadi Taman rekreasi yang paling disayangi kalian semua. Ditunggu kedatangan dan keceriaan lainnya di Ancol Taman Impian," demikian pernyataan manajemen.

Komentar perubahan itu diberikan warganet di media sosial twitter. Banyak dari mereka yang mengkritik bahwa logo tersebut terlalu kaku, namun ada juga yang memujinya.

Berikut beberapa komentar warganet terkait perubahan logo tersebut:

asumsi gue bukan branding house deh yg bikin, not profesional bgt ideationnya. beneran ga ngerti basic branding dalam logo sama sekali. Ancol punya branding khas 'taman hiburan' kenapa dibuat kyk logo tech company :( simplicity oke tapi memorable n recognizablenya ilang lang lang

Kenapa harus ada tanda Bintang di logo Ancol? Ga sekalian diganti ada gambar Bulan dan Bintang jd logo di Ancol? Gambar logo yg sakral malah dijadiin logo tempat hiburan masyarakat yg multi ras dan kepercayaan. Ga abis pikir!!

hah demiapa ancol ganti logo? gada lumba lumbanya woy

Sejujurnya saya lebih suka logo yg lama,kesan nya lebih berwarna, lebih ceria. Logo baru #ancol kesannya terlalu kaku, monoton, tidak berwarna karena biasanya dunia impian, taman bermain itu identik dgn warna-warni cerah yg mencerminkan kecerian dan kegembiraan.

Logo ancol yang baru kenapa pada ga suka dah? Padahal emang udah saatnya ganti, dan fine fine aja logonya.. Fontnya cocok, ga terllu tegas dan kaku.. warna biru dan bintang lautnya juga dah melambangkan tempat di ancol.. dan simple

logo ancol yg baru malah kesannya kaku bgt. kayak logo kantor biasa aja, bukan "taman impian"

Ganti logo jd jelek gini prestasi siapa?? Ini Ancol taman hiburan anak atau startup online shop??? Lumba2 yg jd icon ancol hilang

Makin kesini semua logo jadi flat design gitu ya, padahal kek ancol begini lebih cocok yang fun gitu.

ahh sedih:(( padal ancol identik dgn itu, logo lamanya menggambarkan taman impian or bermain, destinasi wisata, sdgkn logo barunya.... :((

Cool, actually I prefer this logo. It’s way more applicable + gampang buat di explore... well done team.

yeay congrast???????? semoga selalu menjadi tempat kebahgian untuk semua orang ???? wish me luck

Bismillah logo baru ANCOL semoga kedepannya mnjadi tempat rekreasi terbaik untuk keluarga ,semakin sukses dan mnjadi pilihan utama tempat rekreasi terbaik seluruh indonesia. Aamin

Logo baru,semangat baru,jaya dan sukses slalu

SERU BANGET TADII❤️❤️❤️ CEK DI STORYYY KU

Aku nonton dong dari awal sampe akhir kemarin .. keren @ancoltamanimpian semoga bisa dapat hadiahnya

Smoga makin sukses dengan logo terbarunya

Logo baru,semangat baru,jaya dan sukses slalu

yeay congrast???????? semoga selalu menjadi tempat kebahgian untuk semua orang ???? wish me luck

Logo lama Ancol

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :