Resep Hari Ini: Sop Buntut Gurih Menggoda

Bisnis.com, JAKARTA - Sop buntut adalah salah satu masakan populer dalam masakan Indonesia. Terbuat dari potongan ekor sapi yang dibumbui kemudian dibakar atau digoreng dan dimasukkan ke dalam kuah kaldu sapi yang agak bening bersama irisan kentang, wortel, tomat, daun bawang, seledri dan taburan bawang goreng.

Sop buntut Indonesia dibumbui dengan bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah lokal, seperti merica, pala, dan cengkih. Variasi yang relatif baru disebut "Sop Buntut Goreng" yaitu buntut goreng yang dibumbui disajikan kering, sementara kuah sup kaldunya disajikan dalam mangkuk terpisah.

Sedikitnya ada lima versi sup buntut yang populer di seluruh dunia: makanan tradisional Korea, makanan Tiongkok yang lebih mirip semur, ekor sapi goreng/panggang dicampur dengan berbagai variasi sup merupakan makanan populer di Indonesia, makanan etnis Amerika Serikat bagian Selatan yang sudah ada sejak periode sebelum perang revolusi, dan sup kuah tebal dan gurih yang populer di Britania Raya sejak abad ke-18.

Berikut resep membuat sop buntut versi Indonesia dengan kuah gurih menggoda lidah dikutip dari laman Royco:

Bahan

500 gram buntut sapi rebus sampai empuk

1 sendok makan minyak canola

1 bawang merah iris tipis

2 bawang putih memarkan

2 daun jeruk purut sobek kasar

1 daun bawang ikat

2 seledri ikat

1 batang kayumanis memarkan

1/2 pala utuh

1 wortel potong

1 kentang potong

1,5 liter air

1 Royco bumbu pelezat serbaguna rasa sapi

garam secukupnya

gula secukupnya

lada putih bubuk secukupnya

Cara masak

Tumis minyak canola, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, daun bawang, seledri, kayu manis, dan pala hingga harum.

Tambahkan buntut sapi, garam, gula, lada, lalu aduk rata. Sisihkan.

Didihkan air, dan masukkan Royco Bumbu Pelezat Serbaguna Rasa Sapi.

Masukkan potongan wortel dan kentang ke dalam air mendidih, lalu masak selama 15 menit hingga matang.

Masukkan tumisan buntut sapi ke dalam kuah kaldu, masak hingga matang.

Sajikan bersama potongan tomat segar dan pelengkap lainnya.

