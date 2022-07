Hageen Dazs Imbau Pembeli Tukar Es Krim Vanila dengan Varian Lainnya

Bisnis.com, JAKARTA - Pihak Hageen Dazs Indonesia akhirnya memberikan pernyatan terkait kabar ditariknya salah satu produk es krimnya dari pasaran oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dilansir dari akun instagramnya Dita Soedarjo @ditasoedarjo sebagai owner Hageen Dazs Indonesia dan juga akun instagram Hageen Dazs Indonesia, mereka meminta pembeli yang sudah terlanjur membeli varian rasa vanila yang ditarik oleh BPOM itu untuk menukarkan dengan varian lainnya.

Penukaran varian es krim tersebut, menurut Dita bisa ditukar dengan rasa lainnya hingga 30 Agustus 2022.

Baca Juga : Alasan BPOM Tarik Es Krim Hageen Dasz dari Pasaran

Syaratnya, kondisinya masih dalam kondisi bagus dan akan dicek tanggal pembuatannya.

Pasalnya, dalam pernyataan tersebut, bahwa varian vanila yang dianggap memiliki kandungan etilen oksidan itu merupakan es krim yang diproduksi pada tanggal 1/06/2020 hingga 03./15/2022 dengan masa kedaluwarsa pada 01/08/2022 hingga 27/07/2023.

Penarikan secara sukarela itu, berlaku untuk varian es krim dengan ukuran 100ml, 473 ml, dan 9,47 liter.

Baca Juga : BPOM Tarik Es Krim Haagen-Dazs Rasa Vanila dari Pasaran

Penukaran bisa dilakukan di outlet Hageen Dazs terdekat dari tempat tinggal pembeli.

Hageen Dazs juga menyatakan mereka tidak memakai etilon oksidan dan mematuhi semua peraturan pangan yang berlaku.

"Hageen Dazs tidak memakai etilen Oksidan (EO) dalam produknya dan mematuhi semua peraturan pangan dan standar ketat di setiap pasar tempat kami beroperasi, termasuk Indonesia," demikian pernyataan mereka.

Sebelumnya, BPOM menarik pemasaran es krim Hageen Dasz rasa vanila karena mengandung Etilen Oksida (EtO), dengan kadar melebihi batas yang diizinkan oleh European Union (EU).

Dalam laman resminya disebutkan bahwa penarikan itu sehubungan dengan informasi yang diterima oleh Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF) tanggal 8 Juli 2022 dari European Union Rapid Alert System for Food and Feed (EURASFF) tentang ditemukannya Etilen Oksida (EtO).

Dari hasil penelitian disebutkan jika mengandung Etilen Oksida (EtO) dengan kadar melebihi batas yang diizinkan oleh European Union (EU), pada produk Es Krim Rasa Vanila merek Haagen-Dazs.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :